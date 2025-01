No hay quien levante a este Madrid

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 30 de enero 2021, 00:21 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Confirman los hechos históricos que al Real Madrid no hay que darle jamás por vencido y sus propios protagonistas se agarran a esa tradición para insistir en que hay Liga y que la distancia de siete puntos respecto al Atlético, que incluso tiene un partido ... menos, no es ni mucho menos determinante a mitad de curso. Para no perder definitivamente la estela del indiscutible líder, el equipo blanco está obligado a ganar este sábado en Valdebebas al Levante, uno de esos equipos que juega bien y es valiente pero suele dejar espacios en defensa. Aunque el equipo de Paco López está más ilusionado con el choque que le enfrentará la próxima semana a su vecino del Villarreal en cuartos de final de la Copa del Rey, no deja de ser otro partido trampa para el campeón, con media docena de bajas en la convocatoria y tres jugadores del Castilla para poder completar la lista.

No estarán en el Alfredo di Stéfano Sergio Ramos, todavía con molestias y sin renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrygo Goes, Fede Valverde y Nacho Fernández, enfermo por coronavirus. También sigue de baja Zidane, positivo aún por covid-19. Entre las novedades, destaca la presencia de los canteranos Antonio Blanco, que está en dinámica de primer equipo tras la marcha de Ödegaard, Víctor Chust y Sergio Arribas. Son piezas fundamentales en el equipo que dirige Raúl y que el domingo afronta un partido clave ante el Rayo Majadahonda. ¿La distancia con el Atlético es insalvable?, se le preguntó en la previa a David Bettoni, ayudante principal de Zidane y presente por segunda vez consecutiva en el banquillo merengue después de las buenas prestaciones ofrecidas en Mendizorroza.«No, queda mucho. Están primeros porque lo merecen, pero aún falta mucho y vamos a jugar cada partido. Pensamos solo en el encuentro de mañana, no en los rivales», remarcó el exfutbolista y entrenador francés. Aparentemente, está tranquilo y no le inquieta ni siquiera la situación física y contractual de Ramos. «No me preocupa, le veo cada día y se está recuperando. Es nuestro capitán, un gran profesional. No vamos a arriesgar con él, pero no puedo decir nada más. Cada semana se encuentra mejor y veremos cómo está su rodilla la próxima», remarcó. El Real Madrid vuelve a jugar en casa 28 días después. En concreto, desde que se midiese al Celta, el 2 de enero, un duelo que se llevaron los blancos por 2-0. Los madridistas encadenan cinco partidos en casa ganando, demostrando que han hecho un fortín del Di Stéfano como en el tramo final de la pasada campaña, a la vuelta del confinamiento. Atrás quedan esas derrotas ante rivales de la otra Liga como el Cádiz o el Alavés. Pero también está creciendo el Levante, magnífico en la Copa del Rey y que encadena tres partidos sin caer en Liga. Se presentan los granotas con la tranquilidad que les concede el hecho de iniciar la jornada por la mitad de la tabla, a cinco puntos de la zona de descenso y a ocho del último puesto europeo que ocupa la Real Sociedad. Paco López podría rotar algunas piezas para buscar una clasificación histórica del club para las semifinales de Copa. Con respecto a los titulares en el choque ante el Valladolid, podrían repetir los dos centrales, Rubén Vezo y Postigo, Melero o Malsa en el centro del campo y Rochina o Bardhi en una de las bandas. Jorge de Frutos y Nikola Vukcevic no se han recuperado a tiempo de poder entrar en la lista. Para quienes defienden que el fútbol es un juego de Como hace dos cursos en el Bernabéu, los granotas Real Madrid Courtois, Odriozola, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio (Arribas, min. 82), Benzema (Mariano, min. 82) y Hazard (Vinicius, min. 59). 1 - 2 Levante Aitor Fernández, Miramón, Duarte, Postigo, Clerc, Melero, Radoja, Malsa (Rochina, min. 60), Morales (Dani Gómez, min. 76), Sergio León (Bardhi, min. 60) y Roger (Rubén Vezo, min. 83). GOLES: 1-0: min.13, Asensio; 1-1: min. 32, Morales. 1-2: min. 78, Roger

ÁRBITRO: Medié Jiménez (Comité Catalán): Expulsó a Militao con roja directa (min. 8) y mostró amarilla a Malsa, Melero y Casemiro.

INCIDENCIAS: Partido de la 21ª jornada de Liga, disputado a puerta cerrada en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas. Zidane, en comunicación Salió el Levante con Con casi todo el partido por delante, la tarde, muy ventosa, pintaba mal para el Real Madrid. La inferioridad fue resuelta con Casemiro de Más información Bettoni: «Es una derrota dolorosa pero vi un equipo con muy buena actitud» r. c. Las mejores imágenes del Real Madrid-Levante A partir de ahí, el Madrid trató de juntarse con el Antes de ese empate, Courtois salvó por abajo y por arriba sendos Calma chicha en los primeros compases del segundo acto, con dos equipos respetándose al máximo. El Madrid porque con uno menos El delantero de Torrente, empero, se recompuso y

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión