Volver al inicio 19 Manu González ha salvado los muebles en esta carrera. El piloto madrileño logra puntuar tras concluir la carrera en la 9ª posición y no es mal resultado teniendo en cuenta que comenzaba en la 18ª posición. 19 Barry Baltus ha sido finalmente tercero y logra su tercer podio de la temporada, el tercero en las cuatro últimas carreras. De este modo, el belga se consolida como un piloto al alza y que podría presentar candidatura al título. 19 Espectacular el desenlace de esta carrera entre dos pilotos que buscaban estrenarse en esta categoría intermedia. Al final ha sido Deniz Öncü el piloto que se ha llevado el gato al agua y Diogo Moreira tendrá que seguir esperando. El brasileño se queda de nuevo a las puertas de la victoria tras ser segundo también hace dos semanas en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. 19 Deniz Öncü ha logrado su primera victoria en Moto2 y consigue la primera desde el Gran Premio de Australia de 2023, cuando militaba en Moto3. 19 VICTORIA DE DENIZ ÖNCU !!! Se ha impuesto a Diogo Moreira en la recta de meta en un sprint de ciclismo prácticamente. Tremendo porque el turco se ha impuesto por solo tres milésimas. 19 Trata de asentarse Moreira en la primera posición, pero no se rinde ni mucho menos Deniz Öncü y el piloto otomano sigue pegado a su rival. 19 ÚLTIMA VUELTA !!! PRIMERO DIOGO MOREIRA !!! Ha marcado la vuelta rápida y se hace con la primera posición. Va desatado el piloto brasileño !!! 18 Ojo a Diogo Moreira que se sigue acercando a la posición de Deniz Öncü y puede que tengamos una bonita pelea entre ambos por llevarse la victoria en esta carrera. 18 Como decíamos, Deniz Öncü persigue su primera victoria en Moto2 y hoy podría conseguir su primer triunfo desde que se impusiera en el Gran Premio de Australia de 2023, cuando formaba parte de la parrilla de Moto3. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sufre Manu González y también un Arón Canet que se ha quedado ya completamente descolgado de la cabeza de carrera y solo puede aspirar a mantener la 4ª posición en la que milita actualmente. 16 Vuelta rápida ahora de Diogo Moreira !!! El brasileño no entrega ni mucho menos la cuchara, pero lo cierto es que Öncu se encuentra a ocho décimas y lo tiene todo a favor para llevarse la victoria en esta carrera. 15 AHORA SEGUNDO DIOGO MOREIRA !!! El brasileño ha ganado consistencia tras perder varios puestos en el tramo inicial de la carrera y habrá que ver si puede alcanzar a un Deniz Öncü que está consiguiendo abrir algo de hueco. 14 Otro pasito más para Manu González !!! El madrileño es séptimo y está intentando mantener su posición de privilegio al frente de la clasificación de pilotos de Moto2 en el duelo que mantiene con Arón Canet. 14 Va disparado ahora Deniz Öncü !!! Ha conseguiro la vuelta rápida en carrera y busca la que sería su primera victoria en Moto2. 12 PRIMERO DENIZ ÖNCU !!! El piloto turco regresa al liderato de la carrera después de unas vueltas en las que había sido Barry Baltus el que ocupaba la primera plaza. 11 Arón Canet continúa en la cuarta posición y habrá que ver si puede acceder al podio, aunque tiene a Diogo Moreira a seis décimas y quedan apenas seis vueltas para el final de la carrera. 10 Sigue mejorando posiciones Manu González !!! El actual líder de Moto2 marcha en estos momentos en la 9ª posición y tiene opciones de poder seguir avanzando en la clasificación después de salir en la 18ª plaza. 9 Seguimos pendientes del estado de salida de Alonso López y David Alonso que se vieron afectados por una caída y tuvieron que abandonar la carrera. 9 Buena carrera hoy de Alonso López. El madrileño marcha en la 5ª posición y se está intentando acercar al grupo cabecero. 6 SEGUNDO ARÓN CANET !!! Ahora ha superado a Deniz Öncü y se encuentra a solo tres décimas de poder dar caza a un Barry Baltus que continúa en cabeza de carrera. 5 Manu González sigue remontando puestos, pero lo va a tener complicado para poder acercarse al podio y vemos a Arón Canet muy fuerte en esta carrera, en disposición de seguir acercándose al liderato de la clasificación de Moto2. 4 TERCERO ARÓN CANET !!! Suma y sigue para el piloto valenciano. Ha superado a un Diogo Moreira que ha ido perdiendo fuelle a medida que avanza la carrera tras salir desde la pole position. 3 Barry Baltus sigue marcando el ritmo en cabeza de carrera y ahora ha conseguido abrir algo de hueco con respecto a Deniz Öncü, aunque son apenas tres décimas. 3 Arón Canet comienza a presentar sus credenciales y se hace con la primera vuelta rápida de la carrera, aunque el valenciano sigue de momento en la cuarta posición. 2 Deniz Öncü está poniendo encima de la mesa un gran ritmo, pero tiene pegado a Barry Baltus. Arón Caner, por su parte, no pasa de la cuarta posición y Manu González es 14º ya ha remontado cuatro posiciones. 1 LÍDER DENIZ ÖNCU !!! El piloto turco se hace ahora con el primer puesto tras superar a Moreira. El brasileño, de hecho, cae hasta el tercer puesto. 1 Diogo Moreira mantiene la primera posición !!! Barry Baltus y Deniz Öncu completan la primera línea de la parrilla de salida. Y destacan especialmente las posiciones de salida de Dani Holgado y David Alonso, los dos mejores rookies este año en Moto2, y que comienzan en la 5ª y 6ª posición respectivamente. Hoy sale desde la pole Diogo Moreira, la primera que logra en Moto2 y la primera de un piloto brasileño en esta categoría intermedia. No comenzaba una carrera desde la primera plaza de la parrilla de salida desde el Gran Premio de Indonesia de 2023, cuando militaba en Moto3. Manu González comienza hoy bastante retrasado, desde la 18ª plaza, por lo que tendrá que efectuar una gran remontada si quiere conseguir un puesto competitivo. Por su parte, Arón Canet arranca en la cuarta posición y tiene, en principio, una buena oportunidad para seguir recortando la desventaja y acercarse al liderato de la categoría. Así las cosas, Manu González comienza la carrera como líder con 111 puntos, tres más que Arón Canet y 27 en relación con Jake Dixon. La clasificación de la categoría intermedia está ajustadísima después del abandono de Manu González hace dos semanas en Silverstone. El error del madrileño después de dos victorias y tres podios consecutivos ha abierto el abanico de opciones para el resto de pilotos aspirantes a la corona, caso especialmente de Arón Canet. Después de la victoria de David Muñoz en la primera carrera del día, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón de motociclismo desde el Circuito de MotorLand. ¿Preparados? Comenzamos…