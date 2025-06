Volver al inicio 12 Y LÍDER AHORA MÁXIMO QUILES !!! La carrera está revolucionada y puede pasar cualquier cosa en una carrera espectacular y en grupo. 12 PRIMERO LUCA LUNETTA !!! Doble adelantamiento del italiano. A Rueda y a Muñoz. Ahora el líder de Moto3 ha caíido a la sexta posición y es que hay mucho tráfico y a poco que se te complique la vuelta, te ves claramente perjudicado. 11 José Antonio Rueda mantiene un par de décimas con respecto a David Muñoz. Parecía que este último iba a poder intentar superar al líder de Moto3, pero no lo ha conseguido de momento. 9 Intenta Máximo Quiles recuperar sensaciones tras el susto que tuvo hace un par de vueltas. Ahora es 5º, pero le han avisado por exceder los límites de la pista. Debe tener cuidado si no quiere recibir una sanción... 9 Es ahora David Muñoz el que persigue a José Antonio Rueda y habrá que ver si no le intenta pasar porque está muy, muy cerca en estos instantes. 9 El que no abandona la primera posición es José Antonio Rueda !!! El piloto sevillano sigue liderando la prueba ajeno de momento a la lucha desatada que se produce detrás. 8 Problemas ahora para Máximo Quiles !!! Se han juntado los dos grupos y el piloto murciano se ha encontrado mucho tráfico, perdiendo de golpe varias posiciones y cayendo ahora a la 7ª plaza. 7 Dura pugna ahora entre David Almansa y David Muñoz por el tercer puesto. Ha tenido que modificar la trazada para no tocarse y el piloto de Leopard Racing ha caído ahora hasta la 5ª plaza. 7 Muchos problemas para Ángel Piqueras en esta carrera. Parecía que el piloto de Ayora podría engancharse a la lucha por los primeros puestos, pero lo cierto es que ha ido perdiendo consistencia a medida que avanza la carrera y ahora no pasa de la 9ª posición. 6 Se abre un hueco en cabeza de carrera y son cuatro los pilotos que han conseguido destacarse. Se trata de José Antonio Rueda, Máximo Quiles, David Muñoz y Luca Lunetta. 5 Marcos Uriarte ha tenido que pasar por el box de su equipo para solucionar una incidencia y ha regresado a pista. 5 José Antonio Rueda sigue reforzando su posición de privilegio al frente de la clasificación de Moto3 y, si esto acaba tal y como está ahora, tendrá 70 puntos con respecto a Ángel Piqueras. 4 Está tirando muy fuerte José Antonio Rueda. Se trata de un ritmo exigente, pero lo cierto es que Máximo Quiles está respondiendo a la perfección y también un David Muñoz que ahora escala hasta el tercer puesto. 4 Ha perdido ahora algo de fuelle Ángel Piqueras. Ahora ha caído hasta la 7ª posición cuando llegó a ser 5º hace unos instantes. 3 Buena carrera también de David Muñoz hasta el momento. El sevillano necesita imperiosamente una buena posición en esta prueba después de haber abandonado en cinco de las siete carreras disputadas hasta el momento. 3 Por detrás, Ángel Piqueras se está consiguiendo acercar a la cabeza de carrera y el piloto valenciano ocupa la sexta posición en estos momentos. 2 Atención porque Rueda se está intentando escapar en solitario. Va muy fino el piloto de Los Palacios y Villafranca y cuenta en estos momentos con tres décimas de ventaja con respecto a Máximo Quiles. 1 CAÍDA DE STEFANO NEPA !!! También se ha visto involucrado Vicente Pérez... 1 Mantiene Rueda la primera posición !!! Pero Máximo Quiles le coge rápidamente la rueda porque no quiere que el sevillano tenga la posibilidad de poder escaparse. Ángel Piqueras, por su parte, ocupa la 10ª posición de la parrilla de salida. Tras abandonar en las dos últimas citas mundialistas, el piloto de Ayora no se puede permitir más fallos si quiere seguir aspirando al título. Luca Lunetta arranca en la segunda posición, mientras que Máximo Quiles continúa maravillando en su primera temporada en Moto3 y hoy comienza en la tercera plaza. Rueda, que hoy sale desde la pole position por tercera vez en el presente curso, podría conseguir su cuarta victoria seguida, algo que no consigue ningún piloto de Moto3 desde que David Alonso lograra imponerse en los siete últimos Grandes Premios de la pasada temporada. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto3. Como decíamos, José Antonio Rueda es el gran dominador de la categoría. El sevillano se ha impuesto en las tres últimas carreras de forma consecutiva, ganando cinco en el global de la temporada. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde a las 14:00 horas para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP. José Antonio Rueda cuenta con 141 puntos, 54 más que Ángel Piqueras y 64 sobre Joel Kelso. Moto3, por su parte, camino al compás marcado por un José Antonio Rueda que se erige como el gran dominador en la menor de las tres categorías con cinco victorias (las tres últimas de forma consecutiva) y seis podios en las siete carreras disputadas hasta el momento. En Moto2 la clasificación está ajustadísima después del abandono de Manu González hace dos semanas en Silverstone. El piloto madrileño comienza la carrera como líder de la categoría intermedia con 111 puntos, tres más que Arón Canet y 27 en relación con Jake Dixon. Alex Márquez y Franco Morbidelli completan la primera línea de la parrilla de salida, comenzando en la segunda y tercera plaza respectivamente, mientras que Francesco Bagnaia lo hará desde la segunda posición. Marc Márquez sale hoy desde la pole position, la quinta en la presente campaña y la primera desde el pasado Gran Premio de Catar. Esta ha sido la 71ª pole position para el piloto español en MotoGP y la 99ª de su trayectoria en todas las categorías. Así las cosas, Marc Márquez lidera el ranking de pilotos de MotoGP con 208 puntos, 27 más que Alex Márquez y 84 en relación a Pecco Bagnaia. Después de haber terminado en el podio en las tres primeras carreras de la temporada, Alex Márquez solo ha conseguido un podio en una de sus últimas cuatro. El piloto de Cervera fue de nuevo segundo ayer en el sprint por detrás de su hermano y sigue en la pelea por la corona en la clase reina. Ayer las sensaciones no fueron mejores y el piloto turinés solo pudo ser 12º en el sprint, quedándose de nuevo fuera de los puntos y viendo como sus dos directos rivales en la lucha por el título siguen aumentando su ventaja en la clasificación de pilotos. Por su parte, Francesco Bagnaia no ha conseguido puntuar en sus dos últimas carreras de MotoGP (16º en Francia y abandono en Reino Unido) y hay que remontarse a 2020 para ver al piloto italiano enlazar tres carreras seguidas sin lograr puntos (tres abandonos seguidos). El piloto de Cervera ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras y podría enlazar tres seguidos por primera vez en la presente temporada. Marc Márquez no ha podido llevarse la victoria en las tres últimas carreras. Aun así, está manteniendo una férrea regularidad, aprovechando además los errores de Alex Márquez y Francesco Bagnaia, sus más directos rivales en la lucha por la corona este año en la clase reina. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team se ha impuesto en cinco de sus siete últimas carreras disputadas en MotorLand Aragón (en 2020 no participó por lesión). Ayer en el sprint Marc Márquez ya fue capaz de imponer su ley y logró su séptima victoria de la temporada en el formato corto de carrera, logrando la victoria en siete de las ocho disputadas hasta el momento en la presente campaña. Marc Márquez, actual líder de la clasificación de pilotos de MotoGP, llega a uno de sus circuitos predilectos del calendario y parte como gran favorito para adjudicarse la victoria. No en vano, esta será la 15ª edición del Gran Premio de Aragón y ningún otro piloto ha logrado más victorias que Marc Márquez (seis) en esta carrera. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Aragón de motociclismo desde el Circuito de MotorLand, la 8ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…