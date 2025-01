Blazer y deportivas: la combinación más arriesgada e inspiradora

Los polos opuestos se atraen. Y si teníamos alguna duda, con esta combinación ha quedado más que demostrada la teoría.

Una elección arriesgada y única, que a priori nadie hubiera apostado por ella pero que al final acaba siendo la clara ganadora ... entre los outfits con más estilo. Esta mezcla entre una de las prendas más elegantes, la blazer, y unas deportivas Nike con un rollo totalmente diferente, consiguen un resultado de lo más cañero.

Los mejores looks de la temporada están compuestos por alguna de las prendas que todas tenemos ya en nuestro armario. En este caso, hablamos de la blazer. Esa que combina con todo y que es un básico para crear los estilismos más trabajados.

Y si pensamos en comodidad, inmediatamente pensados en zapatillas deportivas. Todos tenemos unas, nuestras preferidas. Esas que salvan cualquier look y que le dan un aire informal incluso al más elegante. Si juntamos ambas piezas obtendremos el look más cool de la temporada.

Las influencers ya se han atrevido con esta combinación. Aquí te dejamos cuatro looks inspiradores de las que más saben de moda.

María Pombo

María Pombo, una de las influencers más reconocidas en las redes sociales, ha subido una foto con un look muy llamativo. Ha escogido una blazer de color beige de Zara, con hombreras y corte oversize, y la ha combinado con unos pantalones culotte y de tiro alto en las mismas tonalidades.

El toque diferente llega con las Nike Dunk en dos colores todoterreno: amarillo y verde. Estas deportivas tan llamativas y cómodas son la clave para mejorar cualquier look. Pueden confundirse con las Nike Jordan, aunque estas son de bota.

Un outfit atemporal, perfecto para el día a día y, sobre todo, para cualquier plan.

Laura Matamoros

Esta influencer se ha decantado por las Nike Jordan en color beige y negro. Estas deportivas encajan a la perfección con los estilismos más elegantes y sofisticados.

¿Te apetece vestir cómoda sin perder ni un ápice de elegancia? Laura Matamoros tiene el outfit ideal para conseguir este resultado. Un traje compuesto por blazer y pantalones anchos en color verde oscuro, combinado con una camiseta básica blanca y las zapatillas que arrasan en redes.

La otra prenda protagonista es el bolso que convierte a este look en un estilismo de diez.

Carlota Marañón

Su estilismo de street style no defrauda nunca. Carlota Marañón ha recurrido a algunas de las prendas más potentes de la temporada para conseguir así un outfit perfecto con giros que lo hacen especialmente llamativo.

El efecto piel ha sido el gran boom de esta primavera. La influencer se ha atrevido con este total look negro de lo más cañero. Abrazando la comodidad, lo ha combinado con estas deportivas que son pura tendencia: las Nike Jordan I en color verde, blanco y negro.

Teresa Seco

Teresa Seco nos brinda un look de lo más inspirador. Un mix entre las prendas más sencillas y las más especiales de nuestro armario.

Un look clásico y a la vez extravagante en el que predomina el color negro. La influencer ha escogido estas prendas atemporales para crear un look que no pasa desapercibido. El toque de color lo ha puesto con la blazer oversize y con las Nike Jordan I en color blanco, azul y negro.

Una de las claves para conseguir un outfit logrado es poner especial énfasis en los accesorios o complementos. En este caso, las joyas doradas y el bolso aportan un aire más sofisticado.