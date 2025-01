Rosalía no actuará finalmente en el descanso de la Super Bowl Durante el día de ayer se dio por hecho que la artista española acompañaría a The Weekend en el evento

Miércoles, 3 de febrero 2021 | Actualizado 04/02/2021 18:48h.

La Super Bowl no tendrá finalmente protagonismo español... al menos por ahora. Rosalía no acompañará a The Weeknd en la actuación musical de la final de la liga de fútbol americano. Los rumores que situaban a la artista española actuándo en el descanso del ... evento estallaron ayer. Sin embargo, fuentes cercanas a la artista negaban hoy dicha información a la web 'Tiramillas'.

Así, parece que el partido que se celebrará en la madrugada española del 7 al 8 de febrero y enfrentará a los Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady y a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes no contará con la presencia de la cantante catalana. Se especulaba con que los dos artistas interpretarían 'Blinding Lights', el single con el que The Weeknd rompió el mercado en 2020 y con el que batió todos los récords con 47 semanas en el 'Top 10' y 38 semanas en el 'Top 5' en el Billboard Hot 100. Los dos artistas han hecho recientemente un remix de este tema del cantante canadiense Rosalía (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, 27 años) hubiese sido la segunda artista española que llegue a actuar en el descanso de la Super Bowl. Enrique Iglesias, en el año 2000, había sido el único español en hacerlo en el evento deportivo estadounidense más importante de todos los años y que el año pasado sólo en EE UU siguieron más de 100 millones de espectadores. El espectáculo del descanso tendrá un coste de siete millones de dólares, que pagará el propio The Weeknd para que el show sea «tal como él lo imaginó». También están confirmadas actuaciones de Miley Cyrus y H.E.R. Antes de la Super Bowl, Eric Church y Jazmine Sullivan serán los encargados de interpretar el himno estadounidense.

