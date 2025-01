Von der Leyen advierte a Johnson del precio de alejarse de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este miércoles en Londres una negociación con el Gobierno británico que tenga como objetivo una futura relación comercial «sin aranceles, sin cuotas y sin 'dumping'», y una cooperación «sin precedentes» en previos tratados de ... la Unión Europea sobre seguridad o clima. Pero advirtió de que el 'brexit' contemplado por Londres no permitirá una relación «tan estrecha como en el pasado».

Von der Leyen estudió un año en la London School of Economics, donde pronunció un discurso que inició con expresiones de afecto por la vida e historia británicas. Su visita coincide con la tramitación por el Parlamento británico del Acuerdo de Retirada que sus predecesores pactaron con Johnson el 17 de octubre. La ley recibiría el sello de la corona, último paso de su tramitación, probablemente la próxima semana.

LA CLAVE: Presidenta de la Comisión. «Cuanta más divergencia haya, más distante tendrá que ser nuestra relación» después de dejar la UE

Si el Parlamento Europeo también ratifica el Acuerdo -en una votación convocada para el próximo día 29-, Reino Unido abandonará las instituciones de la UE el 31 de enero y comenzará entonces una negociación sobre la futura relación que terminará a final del año. En esos once meses, el Estado británico tendrá que seguir leyes y regulaciones de la UE, con algunos matices y ambigüedades aún no resueltos, pero no tendrá voz ni voto en las instituciones comunitarias.

Tiempo y divergencia

Johnson confirmó en su encuentro posterior con Von der Leyen que «Reino Unido no extenderá el periodo de implementación más allá del 31 de diciembre de 2020» y que «la futura asociación no debe incluir ningún tipo de alineamiento o jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE». Expresó también a la presidenta de la Comisión y al negociador comunitario, Michel Barnier, que la acompañaba, que desea «un amplio acuerdo de libre comercio que cubra bienes y servicios».

«Cuanta más divergencia haya, más distante tendrá que ser nuestra relación», había advertido Von der Leyen en su discurso de la mañana. Y añadió: «Sin extensión del periodo de transición más allá de 2020, no se puede esperar un acuerdo sobre cada aspecto de nuestra nueva asociación. Tendremos que definir las prioridades. Los objetivos de la Unión Europea en la negociación son claros. Trabajaremos para encontrar soluciones que mantengan la integridad de la UE, de su mercado común y de su unión aduanera».

La inclusión por Von der Leyen del 'dumping' entre las características que no debe tener la futura relación comercial -junto a las más positivas de ausencia de aranceles o cuotas- es nueva en el lenguaje de dirigentes de la UE, y llegaba en su discurso tras su afirmación de que, «sin una competencia justa en normas ambientales, laborales, fiscales o de ayuda estatal a las empresas, no puedes aspirar a un acceso del más alto nivel al mayor mercado común en el mundo».