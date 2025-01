'Happy Together': laberinto de deseos

Las salas de cine siguen acogiendo reestrenos de clásicos de Wong Kar-Wai. Le toca el turno a la magnífica 'Happy Together', donde el amor y el desamor chocan

Un fotograma de 'Happy Together'.

Borja Crespo Jueves, 4 de febrero 2021 | Actualizado 11/07/2022 08:19h. Comenta Compartir

Con el ánimo de insuflar energía a la convulsa cartelera, algunas distribuidoras están optando por dirigirse directamente al público cinéfilo, fiel a la sala oscura, reestrenando obras maestras de la cinematografía como 'Deseando amar', de Wong Kar-Wai, restaurada en 4K para el deleite ... visual de sus entusiastas y el gozo de aquellos espectadores que todavía no han disfrutado en pantalla grande con la historia de amor más triste y maravillosa jamás contada en imágenes en movimiento. Veinte años después de su estreno, el filme se mantiene estos días impredecibles en algunos puntos de exhibición mientras, en paralelo, arropan el acontecimiento otros títulos pergeñados po el cineasta hongkonés, en un ciclo fascinante en el cual no faltan obras de culto como 'Chungking Express', 'Fallen Angels' o '2046'. Ahora redescubrimos 'Happy Together', otro clásico del cine oriental que se une a la selección, disponible en parrillas selectas.

Premio al mejor director en Cannes en 1997, 'Happy Together', anterior a 'Deseando amar', llamó poderosamente la atención en el circuito de festivales del momento. Los protagonistas, Leslie Cheung ('Moonlight Express') y Tony Leung Chiu-Wai ('Infernal Affairs') viven una intensa relación emocional que deriva hacia lo inesperado. Deciden mudarse de Hong Kong a Argentina, en busca de nuevas sensaciones, pero lejos de reforzar su pasión, el amor romántico sufre zozobras con el cambio y ambos acaban separándose. Pasado un tiempo los examantes volverán a encontrarse, pero nada es lo mismo. Empezar de cero en otro país quizás no fue una buena idea, o era una situación que tenía que ocurrir para poner los pies en la tierra. Imagen y música casan con emoción en un relato melancólico que se deja llevar por la lírica en algunos pasajes arrebatadores. La experiencia envuelve al público abierto de miras, el mismo que agradece un cine diferente, trufado de sentimientos. Wong Kar-Wai sigue siendo tendencia por unas semanas. Los cines acogen grandes clásicos del cineasta, una buena oportunidad para degustar su arte. Habitualmente firma los guiones de sus películas, fotografiadas con un buen gusto, empleando encuadres meditados y un manejo del tiempo inusual. Su manera de entender el cine formalmente, así como su sensibilidad poética, ha influenciado en numerosos creadores de ayer y hoy.

