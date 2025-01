Los comunes rompen las negociaciones con Esquerra

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado esta mañana su convencimiento de que será el próximo presidente de la Generalitat y que las fuerzas soberanistas serán capaces de llegar a un acuerdo y evitarán la repetición electoral. «Tenemos una semana», ha expresado en ... la Cámara catalana. El dirigente republicano ha insistido en que trabajará hasta el final para llegar a un acuerdo con Junts para desencallar la investidura. Los republicanos reiteran en que su apuesta es un gobierno en solitario, con el apoyo de la CUP y los comunes y que Junts facilite la investidura.

«Hay que explorar todas las posibilidades», ha asegurado Pere Aragonès en la sesión de control al Govern en el Parlament. Al candidato republicano a la presidencia se le acaba el tiempo y se le reducen las opciones, ya que los comunes han anunciado de manera formal que rompen las negociaciones con Esquerra, mientras los republicanos no se comprometan a vetar a Junts en el futuro gobierno. La portavoz de los comunes, Jessica Albiach, ha reclamado a los republicanos que levante el veto a los socialistas para propiciar un gobierno progresista. La decisión de En Comú Podem se ha producido el día después de la cumbre celebrada ayer entre ERC, Junts y la CUP. Aragonès ha agradecido a los comunes que aceptaran negociar con ellos pero le ha espetado que las «aritméticas son las que son». Tras la ruptura de los comunes, ERC solo tiene en estos momentos el apoyo de la CUP.

ERC no puede comprometerse a que Junts no entrará a su gobierno, porque supondría un desafío para los postconvergentes, con quienes negocia la investidura de Pere Aragonès. En la sesión de control, JxCat ha evitado los reproches a ERC. Republicanos y postconvergentes han firmado una tregua tras el encuentro de ayer, auspiciado por la CUP, en el que fijaron las bases de la legislatura. Fue un acuerdo de mínimos, que está por ver si sirve para desancallar la investidura. El PSC cree que Aragonès ha fracasado. Salvador Illa ha instado al dirigente republicano a que levante el veto a los socialistas, se eche a un lado y le permita liderar un gobierno de izquierdas. «Tenemos unos días para hacer posible un nuevo gobierno», ha expresado Aragonès, que se he negado a renunciar a la candidatura. «No daré un paso al lado, defenderé mi candidatura, ERC nunca da un paso al lado y menos ahora», ha rematado.