Debate del estado de la región | La oposición critica la falta de concreción del discurso de Adrián Barbón

El discurso inaugural del debate del estado de la región no ha gustado en los grupos parlamentarios. No lo ha hecho por diferentes motivos pero uno es coincidente, a izquierda o derecha: la falta de concreción y la sensación de que no ha existido legislatura ... en los meses previos a la crisis sanitaria. «El discurso ha evidenciado que nuestra comunidad autónoma ha pasado un año y medio en blanco, es el mismo que el de su pleno de investidura; ha sido incapaz de hablar más de tres minutos de su gestión antes de la pandemia», señaló la portavoz popular Teresa Mallada. Pero, al otro lado del arco parlamentario opinaban prácticamente lo mismo. «Ha sido un discurso muy realista pero nos gustaría más concreción, no podemos dejar de trabajar solo por la pandemia, queremos que sea más concreto», decía Ángela Vallina, portavo de Izquierda Unida. Sirva de ejemplo de lo que uno tras otro, en cascada, fueron repitiendo todos los grupos al término de esta primera jornada de debate. «El presidente no nos ha sorprendido», dijo la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández. «Estamos en el momento en el que la legislatura puede quedar como perdida y todo quede como ya estaba», decía el diputado de Podemos, Daniel Ripa. «La sensación es que fue un discurso poco concreto para la situación tan urgente y excepcional en la que estamos», dijo Adrián Pumares, portavoz de Foro. «Excesivamente triunfalista y con poca autocrítica», lo calificó el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Como todo, siempre hay una excepción, que parece lógica, llegó desde el PSOE, partido que sustenta al Gobierno. La portavoz socialista, Dolores Carcedo señaló que Adrián Barbón pronunció «un discurso claro, preciso y bien estructurado, muy pegado a la realidad y la situación que estamos viviendo, con realismo».

Noticia Relacionada Barbón: «El presupuesto es la primera piedra de la reconstrucción» José Luis González El presidente dejó un tema en el aire que, a buen seguro, será uno de los ejes centrales de la jornada del miércoles, el día en que la participarán todos los grupos. Fue la negociación presupuestaria que, según avanzó Adrián Barbón, comenzarán a negociarse la próxima semana. Y aquí, aunque la premisa es la búsqueda de consenso, fue interpretada de diferentes formas según a quien se pregunte. Quien más claro lo tiene es Ciudadanos, que ve una oportunidad para inclurir sus propuestas en las próximas cuentas. «Ha abierto la mano a poder negociar los presupuestos con Ciudadanos porque tienen que ser útiles y moderados en Asturias ya que siempre había tendido la mano a unos presupuestos con la izquierda», dijo la portavoz de la formación naranja, Susana Fernández. Una lectura que podría chocar si se tiene en cuenta que desde Podemos han llegado a la misma conclusión de las palabras de Adrián Barbón: «El año pasado, Ciudadanos ponía como condición que no estuvieran las condiciones de Podemos en esos presupuestos. Ahora, tenemos un ejemplo a nivel estatal y el acuerdo alcanzado (en referencia a la cuentas del gobierno de coalición a nivel estatal presentadas hoy); Hoy se abren nuevas vías con un acuerdo estatal progresista, nos tiende la mano y nosotros la cogemos», dijo el diputado de la formación morada Daniel Ripa. Entre unos y otros, unoa postura más crítica, la de la portavoz del PP, Teresa Mallada, quien criticó que «hoy Barbón ha apelado a la unidad pero luego evidencia que eso no se plasma en ninguna realidad. nosotros nos hemos ofrecido para ir de la mano; hoy a vuelto a decir que la prioridad en los presupuestos es la izquierda algo que nos genera incertidumbre». Desde Izquierda Unida, que apoyaron las pasadas cuentas, reivindican una línea roja: la justicia fiscal. «Lo que no se puede es no tener una armonización de impuestos en este país y que tengamos muchos 'luxemburgos' dentro de España», recalcó la portavoz de IU, Ángela Vallina. Desde Vox, Ignacio Blanco lamentó que «nos vuelva a excluir del debate de presupuestos, ha dicho que va a llamar a todos los partidos que paticipen del estado de las autonomías cuando durante la crisis hemos visto que las autonomias están generando diferencias entre los ciudadanos». Adrián Pumares, portavoz de Foro, emplazó a Adrián Barbón a que «demuestre esa capacidad de liderazgo y esfuerzo de la que habla». El otro punto que tomarán algunos partidos en el debate de este miércoles será la oficilidad del asturiano, aspecto que ya señaló el presidente simbolizando su defensa con la lectura de una parte del discurso en llingua. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, subrayó que «comparto la necesidad de consenso para la oficliadad del asturiano; los que apostamos por la llingua como patrimonio debemos alejarnos de posturas como la de Podemos y apostar por el consenso». Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, reiteró que desde su partido «la defendemos desde la voluntariedad y no esa oficialidad amable que de amable no tiene nada y es un camino equivocado». Volviendo de lo concreto al las grandes líneas del discurso, la popular Teresa Mallada criticó que «existan 10 consejerías de las que no se ha visto ningún fruto». La popular cree que «Barbón se ha escondido detrás de la pandemia para justificar su falta de gestión, algo muy evidente en capítulo industrial donde ha hecho futuribles sin hechos consumados, los mismos que en la investidura». En este sentido, la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo afirmó que «queda por delante mucho trabajo conjunto, mucho esfuerzo colectivo y ahí está la mano tendida como etuvo el año pasado porque todos somos necesarios ante los retos que están por delante». Para Daniel Ripa, diputado de Podemos, «hay que pasar de las palabras bonitas a los hechos con políticas concretas que hagan que haya más justicia fiscal y permitan recuperar el control frente a la incertidumbre en la industria asturiana. No podemos estar mirando a otro lado mientras vemos que se cierran empresas, también en el sector primario». El diputado de Foro, Adrián Pumares, criticó el «uso de eufemismos» por parte de Adrián Barbón. «Habló de hospitales a plena capacidad pero lo que sucede en algunos es que están saturados, colapsados, y los médicos y las enfermeras, agotados», reprochó. También, del contexto de la pandemia habló Ignacio Blanco, portavoz de Vox, quien afirmó que «la segunda parte de la legislatura, Adrián Barbón lo ha centrado todo en la covid para abandonar del resto de problemas que tiene Asturias, y que hoy por primera vez ha reconocido que son más que el coronavirus». Por su parte, la portavoz de IU, Ángela Vallina, reconoció que «en Asturias tenemos una situación complicada» y abogó por «otro clima de entendimiento, donde intentemos buscar puntos comunes sabiendo que tenemos diferencias, y que en la derecha tiene otro modelo de sociedad, ya lo vimos con el PP en la anterior crisis. El debate, ya con la intervención de todos los portavoces en el debate del estado de la región, tendrá lugar este miércoles 28 de octubre. La intervención de los siete grupos parlamentarios se producirá de mayor a menor, aunque cerrará el PSOE. El primer turno será de media hora, con respuesta de Barbón sin límite de tiempo. Habrá una réplica de 10 minutos, y respuesta del presidente de otros 10 minutos. La tercera réplica es de 5 minutos, tanto para el grupo parlamentario como para el presidente. El viernes los grupos presentarán sus propuestas y se procederá a la votación de los textos.

