El PP lleva al Senado la denuncia contra Álvaro Álvarez

La denuncia ante la Fiscalía del Principado por el supuesto ofrecimiento de Álvaro Álvarez «para influir» en la adjudicación de las obras de demolición de las baterías de cok de Avilés a cambio de una comisión llegará las Cortes. La senadora popular Mercedes Fernández ... ha registrado en la Cámara Alta una pregunta tras hacerse público, a través de EL COMERCIO, que la Mesa de Contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ha remitido un escrito a la Fiscalía en el que se señala que dos empresas le han trasladado que un exalto cargo del Principado, en relación al ex viceconsejero socialista, se ofreció a mediar en el concurso a cambio de una contraprestación económica. «Por la gravedad de los hechos señalados, ¿qué acciones tanto en el ámbito interno como judicial ha emprendido SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para el esclarecimiento de lo sucedido?», solicita saber la expresidenta del PP asturiano.

También en relación a este asunto se manifestó ayer la propia alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín. «El contrato para el desmantelamiento está en manos de Sepides y es la que tiene que ver con sus servicios jurídicos que haya la máxima seguridad jurídica en todo el proceso. Mi deseo sería que todo siguiera adelante, que no se interrumpiera el calendario de adjudicación, pero entiendo que ante cualquier duda Sepides haya actuado», respondió ayer en relación con el proceso de adjudicación. «Creo que la claridad es importantísima en este proceso, por lo tanto entiendo que se sacrifique un poco el calendario porque lo más importante es que todo quede claro, no quiero manchas», añadió. Monteserín entiende que el Sepides «ha hecho un buen trabajo en todo este proceso y tenemos que evitar que haya dudas». Añade que ahora está «en manos de la Fiscalía garantizar esa claridad», por lo que pide «respetar sus tiempos» y, a la vez, «respetar también una cosa muy importante que es la presunción de inocencia».

Álvaro Álvarez, que fue suspendido de militancia por el PSOE de Avilés a petición propia «para no perjudicar al partido», niega que se «ofreciera para influir ni intermediar en favorecer sus intereses en el concurso» y se pone a disposición de la Fiscalía «para contribuir a que se resuelva este proceso cuanto antes», restando cualquier capacidad de influencia dado que «en este momento me encuentro jubilado y no ejerzo ningún papel ni representación institucional».