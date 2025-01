Detenido un hombre por asesinar a su pareja y a su hija de 3 años en Barcelona

Este domingo, pasadas las seis de la mañana, un joven de 27 años asesinaba a su esposa, de 28, y a su hija, de 3 años, en su casa de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Comenzaba así un desolador conteo: el de las mujeres y ... niños asesinados a manos de sus parejas en 2020 y lo hacía justo en la festividad de Reyes. Tal y como señalaba la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que estudia en estos momentos el caso, se trataría de la primera mujer asesinada por violencia de género en el año 2020 y el número total de mujeres asesinadas desde 2003 ascendería a 1.034. Asimismo, también en caso de confirmación, sería la primera menor asesinada en 2020 víctima de la violencia de género.

Según informaba la Policía catalana, el doble homicidio tuvo lugar hacia las 6:10 horas, cuando el varón, de nacionalidad española y vecino de la localidad catalana, mató a ambas personas en el domicilio familiar. Los Mossos d'Esquadra se desplazaron, junto con la Policía Local de Esplugues, a la vivienda, donde detuvieron al presunto autor del doble crimen, que posteriormente fue ingresado en un centro hospitalario al haberse autolesionado. Al lugar también acudieron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo único que pudieron hacer es confirmar la muerte de las víctimas.

Informaba después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que no había antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Por su parte, la juez del juzgado de instrucción 3 de Esplugues de Llobregat, en funciones de guardia, decretó el secreto de las actuaciones y procedía al levantamiento de los cadáveres a primera hora de la mañana. El detenido pasará a disposición judicial en los próximos días.

A mediodía, alrededor de 350 personas se concentraban frente al ayuntamiento, donde se guardaban cinco minutos de silencio en recuerdo de la mujer y su pequeña. «No queremos ser primera plana de ningún periódico ni televisión. No queremos serlo. No podemos serlo», gritaba una mujer al término de la concentración. «Esplugues hoy está terriblemente de luto. Tenemos que ser cada vez más firmes, no podemos tolerar ni un asesinato más», decía la alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, que decretaba tres días de luto.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también lamentó el suceso en su cuenta de Twitter: «Terrible. Un hombre ha asesinado presuntamente a su mujer y su hija de pocos años en Esplugues de Llobregat. Todo mi cariño para sus familiares y amigos. Nadie impedirá que sigamos luchando frente a la violencia machista. Existe, y sigue matando, golpeando, humillando».

En 2019, una mujer de 26 años apuñalada por su novio en Laredo (Cantabria) un 3 de enero se convirtió en la primera víctima de violencia de género de ese año. Al menos 55 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas en 2019, lo que supuso un nuevo repunte y que la cifra de víctimas mortales fuese la más alta desde 2015, de acuerdo a los datos oficiales.