El borrador de la orden de selectividad no prevé cambios en las pruebas

El Ministerio de Educación no parece que tenga intención de introducir cambios en las pruebas de selectividad que se celebrarán el próximo mes de junio. El borrador de la orden ministerial que regulará las características, el diseño y el contenido de la Evaluación de Bachillerato ... para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el país describe unas pruebas idénticas a las realizadas el curso pasado, con la única actualización lógica, obligada por el calendario de cada ejercicio, de las fechas límite para la finalización de los exámenes y la publicación de las notas.

El documento, que está en periodo de audiencia e información pública, aún tiene que recibir las alegaciones de los responsables educativos autonómicos, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, y de los agentes de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar del Estado, antes de ser aprobado definitivamente, pero en años anteriores no hubo diferencias entre el proyecto de orden elaborada por el ministerio y la finalmente publicada en el BOE.

El ministerio ha iniciado los trámites para la aprobación de la orden -que no contiene cambios en las pruebas- pese a que en octubre anunció la puesta en marcha de un comité técnico, con participación de responsables de Educación y Universidades, de las autonomías, de rectores, expertos y estudiantes, para revisar el funcionamiento del actual modelo de la EBAU.

El objeto del grupo de trabajo era comprobar si existe, como han denunciado en los últimos años alumnos y centros de varias comunidades, un desigual grado de dificultad en los exámenes organizados por las diferentes autonomías para, según las conclusiones obtenidas, tomar medidas para corregir las disfunciones y garantizar la mayor equidad posible a todos los alumnos que aspiran a ingresar en la universidad, se examinen de la selectividad donde se examinen.

El ministerio, consultado sobre el particular, no facilitó información sobre el actual estado de los trabajos del comité técnico de la EBAU ni aclaró si ha elaborado una orden sin cambios en las pruebas porque ya ha decidido que las modificaciones que pudiesen proponer los expertos no se apliquen hasta los exámenes de próximos cursos.

TIempos y contenidos

El actual proyecto de orden ministerial indica que todas las autonomías tienen que tener finalizados los exámenes de la EBAU el próximo 18 de junio como muy tarde, para poder publicar las notas antes del 26 de junio, y que las pruebas de la convocatoria extraordinaria tendrán fecha límite de finalización el 10 de julio -si las autonomías optan por hacer la repesca al comienzo de las vacaciones- o el 16 de septiembre, en caso contrario.

El examen de cada materia durará 90 minutos, al menos el 70% de sus contenidos deberán ser de los marcados por el ministerio y hasta el 30% de los elegidos por las autonomías, cada prueba tendrá entre 2 y 15 preguntas de cualquier formato, y las pruebas durarán un máximo de cuatro días (cinco en autonomías con lengua cooficial).

La nota de la EBAU se obtendrá de la media aritmética de los cuatro exámenes obligados: las tres materias troncales generales (Historia de España, Lengua Española y Literatura y primer idioma extranjero) -que son cuatro en las autonomías con lengua cooficial- y la troncal de modalidad (Latín, Matemáticas o Arte, según el itinerario elegido), con una puntuación de 0 a 10. El mínimo para aprobar es un 4. La nota general de acceso a la universidad será la media ponderada de la obtenida en la EBAU, que tendrá un peso del 40%, y de la de Bachillerato, con valor del 60%, y siempre debe ser al menos de un 5.

Para subir nota y poder entrar en el tramo de 10 a 14 puntos, el borrador permite a los alumnos que lo deseen examinarse de dos o más materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo, cuya calificación les servirá para mejorar -nunca empeorar- la nota con la que compiten por una plaza en el grado de su elección.

Las universidades podrán tener en cuenta en sus procedimientos de admisión las notas que los alumnos que lo deseen saquen al examinarse de una segunda lengua extranjera y también podrán usar para la mejora de la nota de acceso la calificación obtenida por el estudiante en el examen de la materia troncal general de modalidad, realizado en la parte obligada de la prueba.

Los estudiantes también tienen la opción de presentarse en sucesivas convocatorias -tanto en la extraordinaria de julio o septiembre como en las de cursos posteriores- para mejorar la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas, con el matiz y la tranquilidad de que solo se tomará en consideración la nota resultante de la nueva participación si es superior a la anterior.

El documento fija los tiempos de validez de las pruebas. La superación de la selectividad ordinaria y la nota tendrán validez indefinida para acceder a la universidad. No obstante, la orden matiza que las calificaciones obtenidas en las pruebas voluntarias para mejorar la nota de la EBAU solo servirán en los dos cursos siguientes a lograrlas.