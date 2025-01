Las «maravillas» que te puedes encontrar en un piso de estudiantes Poco a poco los jóvenes van aprendiendo que los alimentos que llevan días en la nevera no desaparecen por arte de magia

Abandonar el nido supone un antes y un después en tu desarrollo como persona. Es complicado describir el 'shock' al darte cuenta de que los alimentos que llevan días en la nevera no desaparecen por arte de magia, que la vitro no se limpia ... sola o que no hay un pequeño monstruo bajo el fregadero que se encargue de engullir los restos de alimentos que tiramos por ahí.

