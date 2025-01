En busca y captura el 'youtuber' que se coló en las instalaciones de SpaceX

Colarse en las instalaciones de SpaceX y grabarse junto a sus espectaculares ingenios aeroespeciales no le saldrá gratis al joven 'youtuber' Caesar Galaviz, sobre el que la polícía acaba de dictar una orden de búsqueda y captura. Su ingreso en el área violó ... la ley, además de poner en evidencia las escasas medidas de seguridad del lugar.

El cohete junto al que posó en Boca Chica (Texas) el ahora considerado prófugo de la ley es el prototipo SN11 del cohete Starship, un proyecto desarrollado en colaboración con la NASA para transportar humanos a la Luna y a Marte.

Poco después de colgar el vídeo en internet, Galaviz se dio cuenta de los problemas que le podría acarrear y lo borró. Entonces acumulaba en su canal, con solo 266 suscriptores, cinco me gustas y cien no me gustas y no muchas visualizaciones. Sin embargo, alguien lo rescató y se convirtió en viral.

El joven grabó entonces un nuevo vídeo pidiendo disculpas por lo ocurrido. «Sí, estuvo mal, sí, fue ilegal. Pero a mis ojos, en ese momento, no pensé realmente en eso... Lo que se me pasó por la cabeza fue: 'No voy a volver a tener esta oportunidad'. Así que fui a por ello. Y, bueno, pasó esto«. Su arrepentimiento parece no haber hecho mella en la determinación de las autoridades, que han emitido la orden de búsqueda y captura.

SpaceX ha fimado un contrato de 135 millones de dólares con la NASA para el desarrollo del programa Sistema de Aterrizaje Lunar Humano. Las claúsulas del documento incluyen requisitos para que los contratistas salvaguarden adecuadamente la información, el software y el hardware utilizado por lo que sorprende la facilidad con la que cualquier puede colarse en las instalaciones.