Sporting | Marc Valiente y Campuzano comienzan a reintegrarse al grupo

Javier Barrio Gijón Viernes, 14 de mayo 2021, 13:11

Marc Valiente y Víctor Campuzano protagonizaron hoy la gran noticia de la semana del Sporting, al comenzar el calentamiento con el resto del equipo y empezar a tocar balón, en un síntoma claro de que la recuperación de los dos va por buen ... camino. No obstante, todavía no podrán estar a disposición de David Gallego, especialmente el delantero catalán, al que le quedan todavía unas semanas, con la previsión de su vuelta puesta en el partido contra el Almería o el 'play off'.

En todo caso, Campuzano fue el que más minutos del entrenamiento completó con el resto del equipo, acelerando en esa recta final de la recuperación de la lesión que sufrió en el derbi. Valiente, por su parte, trabajó con el readaptador tras los primeros minutos de la jornada. Más noticias El Leganés, rival del Sporting en la lucha por el 'play off', ve condiciones «discriminatorias» en la vuelta a los estadios Javier Barrio Sporting | El Molinón, cerrado hasta la última jornada JAVIER BARRIO Por lo demás, Cumic no participó en el entrenamiento, en el que se vio todavía a Guille Rosas con molestias. Mientras, Aitor García regresó a la normalidad. Al equipo le quedan dos sesiones de trabajo antes del encuentro frente al Girona en Montilivi. La expedición viajará el mismo lunes, día de partido, a Cataluña, haciendo noche antes de regresar a Gijón para preparar el partido del jueves frente a Las Palmas.

