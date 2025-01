Sporting | El Molinón, cerrado hasta la última jornada

No hubo novedades. El paisaje de El Molinón, tras el partido que disputará el Sporting el lunes en Montilivi (Gerona), seguirá siendo el mismo el próximo jueves ante Las Palmas (19 horas). Un desierto de butacas en el que la mayor animación estará ... en los suplentes de ambos equipos que se reparten por la tribuna Oeste. El informe que emite Sanidad todos los jueves, en el que se actualizan los niveles de alerta, ratificó que Asturias seguirá en fase 2 al menos una semana más. Era una noticia esperada, pese a que se mantenía alguna esperanza de poder cambiar. Pero la realidad es que, pese a la tendencia a la baja, los indicadores mantienen al Principado con una incidencia acumulada aún por encima de esos 50 casos por 100.000 habitantes. Ayer, tras la revisión, bajó ligeramente a 83,04. También siguen altos los niveles de las UCI.

El Sporting estaba ayer expectante ante cualquier novedad, pero ya contaba con que no podría abrir El Molinón para el partido contra Las Palmas. La fecha más razonable, como informó EL COMERCIO, parece la del encuentro contra el Almería, previsto inicialmente para el domingo 30 de mayo a las 21 horas. Si no, ya sería en las eliminatorias del 'play off' por el ascenso, para lo que el Sporting todavía tiene que asegurar su clasificación.

La Liga mantuvo ayer una reunión telemática, en la que participó el Sporting, con Javier Fernández en su cargo de vicepresidente de la patronal, para dar el visto bueno a los clubes que podrán contar con público en esta jornada. En Segunda, por el momento, Castellón, Lugo, Mallorca y Cartagena, a la espera de que se pueda sumar algún equipo más. Entre los implicados en el descenso, por otra parte, sí que surgieron fricciones por la imposibilidad de algunos de contar con aficionados. Mientras, en Mareo confían en que, por fin, más de catorce meses después de aquel último partido frente a Las Palmas y tras la anécdota de la Copa, puedan introducir público -«el 30% del estadio, pero con un tope de 5.000 personas», en declaraciones del Gobierno- en ese partido contra el Almería. Aunque habrá que esperar a la confirmación de la evolución de la pandemia dentro de una semana.

El Sporting, en ese sentido, ya tiene el protocolo diseñado para albergar algo más de 4.000 personas, como informó este diario en su día. Esta cantidad está establecida por la singularidad de El Molinón, la búsqueda de una atmósfera segura con el criterio de los expertos y la ocupación que ya existe de algunos espacios por la propia organización del partido. No obstante, el club quiere esperar para estudiar si hay alguna nueva directriz de última hora y ver si puede hacer alguna matización. Pero, salvo sorpresa, no podría llegar a esos 5.000 espectadores.

Todas las gradas

Así, en El Molinón se abrirían todas las gradas a excepción de la zona donde se ubican los jugadores en la Oeste. El acceso de estos aficionados y la salida sería siempre escalonada, con citación previa, y controles de temperatura. Para acceder al campo, además, habrá que hacerlo con mascarillas FFP2, sin poder introducir alimentos, con las cantinas cerradas y prohibición de fumar, así como movimientos restringidos. Lógicamente no se contempla la entrada de afición visitante y tampoco se puede acceder al campo con objetos de animación.

A todo esto hay que sumar los 1,5 metros de distancia que fijó esta semana Carolina Darias, ministra de Sanidad, entre espectadores, lo que reduce considerablemente la capacidad del estadio. Todo esto, sin embargo, seguirá en el aire. Al menos hasta el próximo jueves, cuando el Gobierno volverá a revisar los estados de todas las comunidades. Si se confirma la tendencia a la baja que sigue Asturias en los últimos días, alcanzando los indicadores establecidos por Sanidad, El Molinón abrirá sus puertas al público más de un año después.