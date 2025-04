El Principado de Asturias tramita ahora una denuncia contra la mina de Cerredo año y medio después de recibirla

La empresa intentó culpar del accidente mortal de 2022 a las propias víctimas

Al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea se le acumula el trabajo. Sigue investigando el accidente mortal de 2022, y ahora le toca la tragedia del lunes. Para avanzar las pesquisas la Policía Judicial tomó declaraciones ayer al personal que intervino en el siniestro. A la jueza sustituta que acababa de ponerse al frente del juzgado se le han ofrecido refuerzos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

No es la única inquietud del empresario Jesús Manuel Rodríguez. Está a la espera de juicio, acusado de introducir al país 390 kilos de cocaína camuflados entre carbón que entraba por el puerto de Gijón. La Fiscalía pide para él diez años de cárcel. La Operación Alibavaria fue explotada por la UCO en 2014.

El suyo es un medio hostil habituado a estrategias agresivas. Lo sabe el superviviente del accidente mortal de 2022, al que defiende el despacho Platas y Villanueva. Estando convaleciente la mutua de la empresa le informó que entendía que el accidente fue fruto de una «actitud imprudente y temeraria», que se habría subido a un camión averiado por su cuenta; llegaron a insinuar que podía estar llevándose carbón fuera del horario laboral.

El Juzgado de lo Social rechazó esos argumentos y el servicio de Minas no les dio crédito. Asumen que las víctimas recibieron la orden de subir a un vehículo que no pasó la ITV al tener 26 deficiencias, preparado para un solo ocupante y para cuyo manejo no tenían permisos en vigor. El informe de Minas determina que la empresa cometió infracciones contra once normas por mantener mal sus equipos, no formar a sus trabajadores y llevar una organización deficiente.