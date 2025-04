Barbón promete una investigación exhaustiva del accidente en la mina de Cerredo: «Llegaremos hasta el final» «He vivido estos días con un dolor que me parte el alma», afirma el presidente del Principado tras el funeral por las víctimas de la tragedia en la mina de Degaña

Daniel Fernández Gijón Miércoles, 2 de abril 2025, 22:31

«Vamos a llegar hasta el final». Esa es la promesa que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho este miércoles a los familiares de los cinco mineros fallecidos el lunes en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña. El jefe del Ejecutivo autonómico, que esta mañana se desplazó a Villablino para asistir al funeral de los cuatro fallecidos que residían en varias localidades de la comarca de Laciana -el quinto, de Bembibre, fue enterrado el martes- afirmó que desde este jueves «tocará investigar lo sucedido y prometo, como se lo prometí al hermano de uno de los fallecidos, que vamos a llegar hasta el final».

El presidente del Principado, en un mensaje colgado en su perfil en una red social, afirmó que «siendo como soy de familia minera y de la cuenca, he vivido estos días con un dolor que me parte el alma». Reconoció haberse emocionado durante el funeral. Especialmente con las palabras que una de las hijas del fallecido pronunció. Una emotiva carta que leyó para despedirse de su padre y con la que que, como ocurrió con los miles de personas que asistieron al funeral -oficiado en el polideportivo de Villablino-, «no, pude reprimir las lágrimas». Como tampoco pudo cuando se entonó el 'Santa Bárbara bendita' o «cuando me abracé a los familiares rotos de dolor y salían los féretros, portados por amigos y compañeros, rompiendo el silencio con un aplauso unánime, que se mantuvo todo el tiempo mientras sus cuerpos abandonaban el polideportivo»

El presidente del Principado, como el resto de las autoridades que se desplazaron a Villablino, siguieron el funeral en el exterior del polideportivo, «donde no cabía una persona más dentro. Porque sí, hoy fueron miles las voces que se unieron y nos unimos al cantar el 'Santa Bárbara bendita'.

Tras recordar que proviene de una familia de mineros, que también fue golpeada por la tragedia a lo largo de su historia, insistió que ahora «tocará investigar lo sucedido y vamos a llegar hasta el final».