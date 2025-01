«Debemos volver al trabajo y no tenemos dónde dejar al bebé»

Carlos tiene siete meses y debería haber empezado en la escuela de 0 a 3 de Posada ya en enero, pero cuando sus padres fueron a presentar los últimos documentos y tras haber hecho la matrícula ya en marzo de 2020, les dijeron que no ... había cuidadora. «Por no haber no hay ni clase, ya que no se llegó a crear el grupo», denunciaban ayer las cuatro familias afectadas por este problema. Porque a Carlos pronto se le deberían unir otros tres bebés: Mayra, Jimena y Yago.

«Algunos padres nos hemos incorporado ya a nuestros trabajos y otros están a punto, pero no tenemos dónde dejar a nuestros bebés», criticaba Carlos Pedrayes a las puertas de la escuela, junto al resto de progenitores afectados y la alcaldesa de barrio de Posada, Mónica Salas. «El Ayuntamiento de Llanes dice que la culpa es del Principado y al revés, se pasan la pelota pero no dan soluciones», lamentó por su parte Luis Carlos Ruenes. E indicó cómo todos ellos realizaron los trámites oportunos hace más de nueve meses, preinscribiendo a unos hijos que en algunos casos no tenían ni nombre, «porque aún no se sabía el sexo».

«En junio salió la lista y estábamos admitidos en la lista de espera, que según nos dijeron era lo habitual y significaba que iba todo bien», relataron los padres. Sin embargo, cuál fue su sorpresa cuando hace unas semanas se enteraron de que el grupo al que deberían pertenecer sus bebés ni siquiera se había creado. «Cuando empezó el curso algunos no habían nacido, así que no contrataron a nadie y ahora dicen que tienen las manos atadas y no pueden contratar a nadie», señaló Sheila Miguel.

La situación no avanza

Tras varias reuniones, la situación no avanza y el tiempo corre en contra de estas familias. «Algunos vamos tirando porque pudimos retrasar un poco la vuelta, pero tenemos que volver ya al trabajo y, o no tenemos familia cerca, o también trabajan y no se pueden ocupar, además de que con la actual situación tampoco es plan de que los niños anden de casa en casa», apuntaba Banessa Fernández. Así las cosas, los afectados ya están recogiendo firmas de apoyo y preparando movilizaciones. «Iremos a donde haga falta para que nos den una solución y que cojan a alguien aunque sea estos seis meses mientras piensan en algo», aseveran.