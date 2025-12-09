El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen Generada Con IA

Tecnología en el hogar

Despídete del frío en el baño con el calefactor cerámico de pared Cecotec Ready Warm 5200

El calefactor cerámico de bajo consumo Ready Warm 5200 de Cecotec ofrece una climatización eficiente y segura para baños y estancias pequeñas, combinando instalación mural, temporizador programable y control remoto para mayor comodidad diaria.

Redacción De Tiendas

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:38

El calefactor cerámico de bajo consumo destaca por su capacidad para calentar espacios de manera eficiente, generando un ambiente confortable incluso en los días más fríos. Gracias a su diseño compacto y discreto, se adapta fácilmente a distintos entornos del hogar, integrándose sin dificultad en la decoración y facilitando su ubicación en cualquier habitación. Además, su funcionamiento silencioso y su bajo consumo energético lo convierten en una opción práctica para quienes buscan mantener una temperatura agradable sin incrementar excesivamente el gasto eléctrico.

Con una potencia de 2000 W, este calefactor proporciona un calentamiento rápido y uniforme. El panel digital LED y el control remoto permiten ajustar la configuración de forma sencilla, lo que facilita su uso diario. La protección IPX2 contra salpicaduras amplía sus posibilidades de uso, ya que resulta adecuado para espacios húmedos como el baño.

El dispositivo ofrece tres modos de funcionamiento: Eco, Turbo y Ventilador, adaptándose así a diferentes necesidades y preferencias. El temporizador programable de hasta 12 horas brinda flexibilidad para programar el encendido y apagado según la rutina de cada usuario.

Finalmente, el filtro de partículas de polvo contribuye a mejorar la calidad del aire y a prolongar la vida útil del equipo, un añadido poco habitual en la mayoría de calefactores de su rango de precio.

CALEFATOR CERÁMICO CECOTEC READY WARM 5200 DE 2000W

Comprar en Amazon

