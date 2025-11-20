El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Rutina de belleza

Calendarios de adviento de maquillaje para estar aún más radiante en Navidad

Descubre calendarios de adviento de maquillaje duraderos y fáciles de mantener, con productos variados para sorprender cada día en Navidad.

Redacción De Tiendas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:01

Los calendarios de adviento de maquillaje contienen productos de belleza variados durante el periodo de adviento. Cada calendario ofrece una sorpresa diaria, con productos que incluyen labiales, sombras de ojos, cremas hidratantes y esmaltes de uñas. El calendario DIY de essence incluye bolsitas y pegatinas únicas para personalizar cada día.

Existen ediciones limitadas de marcas reconocidas que incluyen una selección de productos para el rostro, ojos, labios y uñas.

CALENDARIO DE ADVIENTO DIY DE ESSENCE

Comprar en Amazon

Con un formato DIY creativo, el calendario de adviento essence XMAS treasure box incluye 24 productos exclusivos de maquillaje para rostro, ojos, labios y uñas. Incorporando bolsitas de papel y pegatinas numeradas, permite una presentación personalizada. La selección abarca desde máscaras de pestañas hasta esmaltes y accesorios, ofreciendo variedad y detalles festivos en cada compartimento.

CALENDARIO DE ADVIENTO CATRICE TWINKLING TREASURES

Comprar en Amazon

El CATRICE TWINKLING TREASURES es un calendario de maquillaje edición limitada que incluye 24 artículos de maquillaje y accesorios. Este set contiene una variedad de sombras de ojos y labiales, así como brochas que facilitan la aplicación del maquillaje. Su embalaje festivo está diseñado para la temporada navideña.

CALENDARIO DE ADVIENTO DE YVES ROCHER

Comprar en Amazon

Con un diseño elegante y detalles festivos, el calendario de adviento de Yves Rocher presenta 24 sorpresas de belleza que abarcan cuidado facial, corporal, maquillaje y perfumes. Incluye productos en tamaño original y formato viaje, y utiliza cartón reciclable. Cada compartimento ofrece una experiencia variada y sostenible, reflejando el compromiso de la marca con la calidad y la responsabilidad ambiental.

CALENDARIO DE ADVIENTO MAYBELLINE PARA MAQUILLAJE

Comprar en Amazon

El calendario de adviento de Maybelline New York incluye 12 productos para ojos, labios, rostro y uñas. Contiene el corrector Instant Age Rewind, la máscara Sky High Space Diamond Glitter, sombras de ojos, barras de labios en varios colores y productos para el cuidado de uñas, ofreciendo una selección variada para el maquillaje y el cuidado personal.

CALENDARIO DE ADVIENTO DE MAQUILLAJE JÖVÖ

Comprar en Amazon

El calendario de adviento de maquillaje JöVö incluye 24 compartimentos con productos de belleza variados, como labiales, sombras, sérums faciales y brochas. Cada compartimento está diseñado para mantener los artículos organizados y en condiciones adecuadas. El set permite acceder a diferentes productos de maquillaje en un solo paquete, facilitando su almacenamiento y uso diario.

CALENDARIO DE ADVIENTO DE MAQUILLAJE AIFANCIEY

Comprar en Amazon

El calendario de adviento de maquillaje ofrece 24 compartimentos, cada uno con un producto diferente, incluyendo labiales, paletas de sombras, esmaltes de uñas y accesorios. Los productos abarcan diversas fórmulas, como labiales en barra y sombras en polvo, adaptándose a diferentes preferencias y ocasiones. Este set proporciona una variedad de opciones para crear looks diarios.

CALENDARIO DE ADVIENTO DE MAQUILLAJE ACCENTRA

Comprar en Amazon

El calendario de adviento Accentra tiene un diseño compacto y resistente. Contiene 24 artículos de maquillaje y cosméticos, incluyendo brillo labial, sombras de ojos y esmalte de uñas. Cada compartimento está diseñado para proteger los productos y mantenerlos organizados. El calendario ofrece una manera organizada y atractiva de presentar los productos durante la temporada navideña.

CALENDARIO DE ADVIENTO PREMIUM DE DEPUIS 1999 C.N.E.R. TRADING

Comprar en Amazon

Con una presentación que incluye un estuche reutilizable con embalaje sostenible, el calendario de adviento S.E.P.H.O.R.A. COLECCIÓN reúne 24 productos de belleza en formatos estándar y de viaje. Incluye maquillaje, tratamientos faciales, productos de baño y accesorios. Cada compartimento contiene un producto nuevo o una edición limitada.

CALENDARIO DE ADVIENTO VEGANO ZMILE COSMETICS

Comprar en Amazon

Con un diseño tipo rompecabezas, este calendario de adviento de maquillaje de ZMILE Cosmetics presenta 24 sorpresas veganas, desde sombras y esmaltes hasta pinceles y accesorios. Cada compartimento protege el contenido y facilita el acceso diario. El calendario cuenta con un formato compacto y variado, que incluye diferentes productos de maquillaje y accesorios distribuidos en compartimentos individuales.

