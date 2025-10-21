El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Belleza

Despídete de la piel áspera y tirante con la loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa

La loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa combina una hidratación intensiva con una fórmula hipoalergénica y sin fragancia, lo que la convierte en una opción segura y eficaz para pieles muy secas y sensibles.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 09:14

La loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa se utiliza en piel seca y sensible. Imagina llegar a casa después de un largo día, sintiendo la tirantez y la incomodidad en tu piel. La loción proporciona nutrición y suavidad desde la primera aplicación. Su fórmula, que incluye 5% de urea y pantenol, proporciona una hidratación prolongada que puede durar hasta 48 horas, según ensayos de consumidores. Su textura ligera se absorbe rápidamente, dejando la piel delicada y sin sensación grasa.

Un aspecto distintivo de la loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa es su carácter hipoalergénico y sin fragancia, con características que permiten su uso en pieles con tendencia a la atopia, picor por sequedad o queratosis pilaris. Además, ha sido testada en pieles sensibles bajo supervisión dermatológica, asegurando que respete la barrera cutánea. Con un formato de 400 ml, su presentación facilita su uso frecuente, con una fórmula que contiene ingredientes orientados a pieles con características específicas.

Cómprala en Amazon

La combinación de ingredientes activos, como la urea, conocida por su acción alisadora y humectante, y el pantenol, que aporta propiedades calmantes, permite que esta loción favorezca una sensación de confort y suavidad con el uso continuado. Estas características contribuyen a que la loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa sea empleada en el cuidado de pieles con características específicas.

La reputación de la marca Mixa, especialmente en el ámbito del cuidado de pieles sensibles y muy secas, es uno de los factores que aporta confianza a la loción corporal Urea Cica Repair+. Mixa pertenece al grupo L'Oréal, un referente en dermocosmética, y su enfoque clínico y dermatológico se refleja en la formulación de este producto. La loción ha sido testada bajo supervisión médica en pieles sensibles, lo que garantiza un nivel de seguridad superior frente a posibles irritaciones o reacciones adversas, aspecto especialmente relevante para personas con tendencia a la atopia, eccema o queratosis pilaris.

Junto a la urea, el pantenol aporta un efecto calmante y reparador, ayudando a reducir el enrojecimiento y el picor característicos de la sequedad extrema o la queratosis pilaris. La fórmula se completa con emolientes como la glicerina y la manteca de karité, que refuerzan la barrera cutánea y mejoran la elasticidad. Además, la ausencia de fragancias y parabenos minimiza el riesgo de alergias o reacciones adversas, posicionando a esta loción como una opción segura frente a alternativas que sí incluyen estos componentes.

LOCION CORPORAL MIXA CICA REPAIR+ UREA 5% PARA PIEL SECA

Comprar en Amazon

