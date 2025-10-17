Frena la caída estacional del pelo y densifica tu cabello con estas lociones anticaída

Redacción De Tiendas Viernes, 17 de octubre 2025, 09:02 Compartir

La caída estacional del cabello afecta a muchas personas durante el año, especialmente en momentos de cambio de estación como otoño o primavera. En estas épocas, el cabello puede volverse más frágil y perder densidad, lo que lleva a buscar soluciones específicas que contienen ingredientes dirigidos al cuero cabelludo y los folículos. Las lociones anticaída estacionales incluyen ingredientes formulados para fortalecer el cuero cabelludo y revitalizar los folículos durante estas estaciones.

Existen diferentes formatos y composiciones, incluyendo fórmulas sin sulfatos ni siliconas, así como opciones que combinan cápsulas y lociones para un cuidado capilar integral.

LOCIÓN CAPILAR CON CAFEÍNA DE DR.KURT WOLFF-ALPECIN, PLANTUR 39, PLANTUR 21

Alpecin Caffeine Liquid contiene cafeína, zinc, niacinamida y pantenol. La cafeína estimula el crecimiento del cabello, el zinc apoya la salud del cuero cabelludo, la niacinamida mejora la circulación en el cuero cabelludo y el pantenol hidrata y fortalece las hebras capilares. Su formato de loción líquida permite una aplicación precisa y una rápida absorción de los ingredientes.

SÉRUM CAPILAR REGENERADOR DE VICHY

Vichy Dercos Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster es un tratamiento anticaída que fortalece los folículos y estimula el cuero cabelludo. Contiene un 1,5% de Aminexil, niacinamida y gingerol, que hidratan y mejoran la circulación. Es adecuado para diferentes tipos de cabello y está dermatológicamente testado. Aplica directamente en el cuero cabelludo para mejores resultados. Usa regularmente para optimizar la efectividad.

L'OREAL PARIS SÉRUM ANTICAÍDA

Este sérum anticaída de L'Oréal Paris contiene un 1,5% de Aminexil, cafeína y arginina. El Aminexil ayuda a reducir la caída del cabello al fortalecer los folículos pilosos. La cafeína estimula el crecimiento capilar al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, y la arginina nutre el cuero cabelludo, promoviendo un ambiente saludable para el crecimiento del cabello.

L'OREAL PARIS SÉRUM ANTICAÍDA CON AMINEXIL-R™

Este sérum anticaída de L'Oréal Paris Elvive contiene Aminexil-R™, una tecnología utilizada en el producto para actuar sobre la raíz del cabello y la caída capilar. Su fórmula se aplica directamente sobre el cuero cabelludo para facilitar la absorción del producto. Este tratamiento capilar presenta una textura ligera de rápida absorción.

AGUA CAPILAR ANTICAÍDA HERBAL TIME

Herbal Time Agua Capilar de Quinina es un producto que contiene quinina y vitaminas. Su textura líquida se absorbe fácilmente y, al estar libre de sulfatos, parabenos y siliconas, es apta para pieles sensibles. Este producto utiliza ingredientes naturales que mejoran la vitalidad del cabello y la comodidad del cuero cabelludo.

LOCIÓN ANTICAÍDA DE BE+

Be+ Anticaída Loción Forte se presenta en ampollas monodosis y contiene una fórmula concentrada. Su formato de 20 viales permite una aplicación precisa y cómoda. La textura ligera facilita la absorción, permitiendo que los ingredientes activos penetren en el cuero cabelludo. Esta loción está enriquecida con nutrientes esenciales.

AMPOLLAS CAPILARES DE POSTQUAM CON PLACENTA VEGETAL

Estas ampollas capilares de POSTQUAM contienen placenta vegetal y extracto de castaño de indias, e incluyen un complejo multivitamínico en su composición. El producto es vegano, no contiene parabenos ni siliconas, y presenta una textura ligera y de fácil aplicación.

AMPOLLAS ANTICAÍDA NUGGELA & SULÉ

Nuggela & Sulé Pack Ampollas Anti-Caída es un tratamiento intensivo de cuatro semanas con extracto de cebolla roja, ácido caprílico y glucógeno marino. Estimula la circulación en el cuero cabelludo, mejora la textura y brillo del cabello, y actúa sobre los folículos capilares. Su textura ligera facilita la aplicación. Dermatológicamente testado, es adecuado para todo tipo de cabello.

PACK ANTICAÍDA CAPILAR DE MARNYS

El CAPILMAR PACK de Marnys es un tratamiento de 30 días que combina cápsulas y loción con biotina, extractos botánicos y aminoácidos. Este formato combinado incluye cápsulas para uso interno y loción para uso externo, proporcionando un enfoque integral para el cuidado del cabello.

LOCIÓN CAPILAR ANTICAÍDA DE SESDERMA

La loción de 200 ml contiene ingredientes activos encapsulados en liposomas, lo que mejora la absorción y eficacia en el cuidado del cuero cabelludo. Esta tecnología ayuda a calmar el cuero cabelludo y promueve un ambiente adecuado para el crecimiento del cabello.