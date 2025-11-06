El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Belleza

Esta es la crema hidratante que transformará tu rutina diaria de cuidado facial y corporal

La crema hidratante corporal y facial Cetaphil proporciona una hidratación intensiva y duradera, respetando incluso las pieles más sensibles sin dejar sensación grasa.

Redacción De Tiendas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:10

Encontrar una crema hidratante que combine eficacia, suavidad y respeto por la piel puede ser todo un reto, especialmente para personas con sequedad o sensibilidad cutánea. La crema hidratante corporal y facial Cetaphil ha conseguido posicionarse como una opción utilizada por muchos usuarios en el cuidado diario, gracias a que hidrata hasta 48 horas sin dejar sensación grasa. Su fórmula, desarrollada para pieles secas y sensibles, destaca por su alta tolerancia y ausencia de fragancia, lo que está formulada para reducir la posibilidad de irritaciones o brotes en pieles reactivas.

 

Propiedades nutritivas

Entre los ingredientes de la crema hidratante corporal y facial Cetaphil se encuentran activos como la dimeticona, el aceite de almendra dulce y el pantenol, que aportan propiedades nutritivas y calmantes. Su textura gel-crema facilita una rápida absorción, permitiendo su uso tanto en el rostro como en el cuerpo sin dejar residuos incómodos

La crema hidratante corporal y facial Cetaphil destaca por una serie de ventajas que la hacen especialmente atractiva para quienes buscan un producto versátil y seguro para piel seca o sensible. Entre sus principales puntos fuertes se encuentra su alta tolerancia dermatológica, lo que la convierte en una opción adecuada para personas con tendencia a la irritación o afecciones como la rosácea o la dermatitis. La fórmula sin fragancia y no comedogénica minimiza el riesgo de brotes o alergias, algo no tan habitual en productos de la competencia que suelen incluir perfumes o ingredientes más agresivos.

Además, ofrece una hidratación prolongada de hasta 48 horas, superando la duración de muchas cremas convencionales. Su textura gel-crema facilita una rápida absorción y evita la sensación grasa, permitiendo su uso tanto en el rostro como en el cuerpo.

CREMA HIDRATANTE CORPORAL Y FACIAL CETAPHIL PIEL SECA

