'Un corazón por Navidad', el libro navideño que también es calendario de adviento

La novela Un corazón por Navidad TBR ha llamado la atención en el panorama editorial español gracias a su propuesta original y su emotiva historia. Escrita por Sophie Jomain y traducida por Cristina Zuil, este libro propone una experiencia de lectura diferente: su formato de calendario de adviento, con 24 capítulos sellados para descubrir uno cada día de diciembre, invita a vivir la espera navideña de manera compartida y pausada. La ambientación en los Alpes y la premisa de una protagonista que se enfrenta a su primer diciembre tras un trasplante de corazón aportan un enfoque fresco y humano a la narrativa juvenil contemporánea.

Entre las características más destacadas de Un corazón por Navidad TBR se encuentran su cuidada edición, con ilustraciones a color y detalles visuales que acompañan la lectura, así como la profundidad de sus temas: recuperación, superación personal y las complejidades de las relaciones familiares.

La historia se desarrolla en Morzine, un pequeño pueblo francés, donde Avril, la protagonista, busca reconectar con su padre y consigo misma tras una etapa marcada por la enfermedad y las restricciones. Esta combinación de formato innovador y tratamiento realista de los desafíos vitales ha hecho que el libro destaque entre las novedades de literatura juvenil, atrayendo tanto a jóvenes lectores como a quienes buscan historias navideñas con un trasfondo emocional auténtico.

