¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Imagen generada con IA

Halloween

Los mejores disfraces de calabaza para bebé para este Halloween

Disfraces de calabaza adorables para bebés combinan comodidad con diseños simpáticos. Algunos modelos tienen tejidos suaves y detalles prácticos que facilitan el cambio durante Halloween o sesiones de fotos familiares.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 09:25

Los disfraces de calabaza para bebé se han convertido en una elección muy popular para familias que desean celebrar Halloween con los más pequeños de la casa. Estos conjuntos destacan por sus tejidos suaves y transpirables, pensados para no irritar la piel delicada del bebé y ofrecer comodidad durante largas horas de uso. La mezcla de algodón y terciopelo es habitual en muchos modelos, aportando calidez y un tacto agradable, especialmente útil en las noches frescas de otoño.

DISFRAZ DE CALABAZA PARA BEBÉ DE DACESTAR

Comprar en Amazon

Con materiales suaves y transpirables, este disfraz de calabaza para bebé de DaceStar incluye body, tutú, medias y diadema a juego. El diseño incorpora cierres prácticos que facilitan el cambio de pañal y una cinturilla elástica decorativa. La confección ligera y agradable aporta comodidad, mientras que el conjunto destaca por su acabado festivo y detalles cuidados.

DISFRAZ DE CALABAZA PARA BEBÉ DE GENÉRICO

Comprar en Amazon

Confeccionado en suave terciopelo transpirable, este disfraz de calabaza para bebé de Genérico presenta un conjunto de dos piezas que incluye mono y pantalón a juego. El diseño incorpora detalles festivos y costuras cuidadas, aportando comodidad y un acabado vistoso. Disponible en varias tallas, destaca por su tejido agradable y su aspecto temático para celebraciones.

DISFRAZ DE CALABAZA PARA BEBÉ DE HIFOT

Comprar en Amazon

Con tejido de mezcla de algodón transpirable, el disfraz de calabaza para bebé de Hifot incluye mono, gorro y zapatos coordinados. Su confección suave cuida la piel delicada, mientras el diseño temático representa una calabaza tradicional. El conjunto es ligero y fácil de vestir.

DISFRAZ DE CALABAZA CON CREMALLERA PARA BEBÉ DE GENÉRICO

Comprar en Amazon

Confeccionado en algodón suave, este disfraz de calabaza para bebé incluye un mono con estampado festivo y pantalón a rayas. Cuenta con una cremallera para facilitar el cambio de ropa y está diseñado con tejido agradable para proteger la piel delicada.

VESTIDO DE CALABAZA BABYPREG PARA BEBÉ

Comprar en Amazon

Confeccionado en algodón y poliéster suaves, el conjunto BabyPreg Mi Primer Traje de Halloween para bebé incluye vestido, leggings, diadema y zapatos coordinados. Los acabados transpirables y el diseño de falda aportan comodidad y un toque festivo. La confección cuidada garantiza un ajuste agradable y cómodo.

DISFRAZ DE CALABAZA RAOPUZI PARA BEBÉ

Comprar en Amazon

Confeccionado en algodón suave, este disfraz de calabaza para bebé de Raopuzi incluye body y leotardos a rayas. El diseño incorpora una cremallera para vestir con facilidad y un estampado festivo que aporta colorido. La confección agradable cuida la piel delicada y mantiene la comodidad durante celebraciones o sesiones fotográficas. Todo en un conjunto ligero y práctico.

MONO CALABAZA CON CAPUCHA DE GENERIC

Comprar en Amazon

Confeccionado en algodón y poliéster transpirables, este mono de calabaza incorpora capucha y zapatitos a juego, aportando un diseño divertido y cómodo. El cierre práctico facilita vestir al bebé en segundos. La confección suave y ligera cuida la piel, mientras el bordado temático añade un toque festivo a cualquier conjunto infantil.

DISFRAZ DE CALABAZA PULUOLE PARA BEBÉ

Comprar en Amazon

Disfraz de calabaza para bebé de Puluole, que incluye cuatro piezas coordinadas. Está confeccionado en tejido lavable a máquina, lo que facilita la limpieza. Su diseño de manga larga y el cierre pull on permiten que sea fácil de poner. Este disfraz se centra en la comodidad y la facilidad de uso para los más pequeños.

CONJUNTO DE CALABAZA PARA BEBÉ DE FNAOBAI

Comprar en Amazon

Con materiales suaves y transpirables, el conjunto Fnaobai de cuatro piezas para bebés combina mameluco, falda de tul, calentadores y zapatos coordinados. Incorpora algodón con spandex para mayor comodidad y facilidad de lavado. El diseño festivo destaca por sus detalles cuidados y un ajuste agradable en varias tallas, pensado para acompañar a los más pequeños en celebraciones.

DISFRAZ DE CALABAZA BEIPEGIN PARA BEBÉ

Comprar en Amazon

Confeccionado en terciopelo transpirable, este disfraz de calabaza para bebé de Beipegin incluye mono, gorro y zapatos a juego﻿. El tejido suave cuida la piel delicada, mientras el diseño temático aporta un toque festivo y alegre. El conjunto destaca por su confección ligera y cómoda, pensado para mantener el confort durante celebraciones y sesiones fotográficas.

