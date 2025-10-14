Halloween 2025: los disfraces de hombre que además de dar miedo lo van a petar

DisfracesHalloween 2025: los disfraces de hombre que además de dar miedo lo van a petar
En la próxima fiesta de disfraces, opciones clásicas incluyen vampiros, brujas y esqueletos, además de personajes de películas y memes. Muchos disfraces son cómodos y prácticos, con detalles creativos en accesorios y maquillaje.
Redacción De Tiendas
Martes, 14 de octubre 2025, 09:59
Halloween es una fecha popular para lucir disfraces, ofreciendo una oportunidad para transformarse y experimentar con diferentes estilos. La variedad de disfraces para hombres incluye opciones clásicas y de terror, permitiendo encontrar algo que se adapte a cada personalidad.
Algunos ejemplos destacados son el carnicero ensangrentado, que incluye accesorios como cuchillos de juguete y manchas de sangre falsas. La túnica de monje medieval evoca un aire misterioso y solemne. El mono naranja de prisionero es otra opción reconocible, fácil de usar.
DISFRAZ DE CARNICERO SANGRIENTO DE SYNERIX
Diseñado con materiales resistentes, este disfraz de carnicero de Halloween incluye un delantal de algodón grueso con huellas ensangrentadas realistas, acompañado de cuchillo, diadema cuchillo, guantes, tatuajes y sangre falsa. El conjunto cuenta con acabados detallados y está diseñado para ofrecer comodidad durante su uso. El disfraz es adecuado para eventos temáticos gracias a sus detalles realistas.
DISFRAZ DE MONJE MEDIEVAL DE VAUTVIS
Con inspiración medieval, este disfraz de monje de Vautvis incluye túnica, capucha, cinturón de cuerda y collar con cruz. El tejido de poliéster resulta suave y ligero, aportando comodidad durante toda la celebración. Los detalles clásicos en el diseño y la calidad de los acabados realzan el aspecto auténtico de este conjunto temático para Halloween y fiestas de disfraces.
TRAJE GÓMEZ ADDAMS DE FUNIDELIA
Confeccionado en poliéster resistente, el disfraz oficial de Gómez Addams de Funidelia incluye pantalón, chaqueta y corbata azul, evocando la estética característica de La Familia Addams. El conjunto se distingue por su acabado detallado y por incorporar elementos fieles al personaje, como los colores y el diseño del vestuario original.
DISFRAZ DE OSO SANGRIENTO DE AYUCANPENG
El disfraz de oso sangriento de Ayucanpeng incluye una máscara de felpa, un delantal, guantes manchados, un cuchillo y tatuajes de cicatrices. Está fabricado con materiales ligeros como PVC ecológico y poliéster, lo que proporciona resistencia y durabilidad, además de un ajuste cómodo que permite moverse con facilidad. Su diseño detallado mejora el realismo del disfraz.
DISFRAZ DE PRISIONERO AXINYIJIA
Disfraz de preso Axinyijia, fabricado con poliéster y lona gruesos. Este mono naranja clásico cuenta con un cierre frontal de cremallera para facilitar su colocación y retirada. Presenta números impresos en negro como parte del diseño. Su construcción con materiales resistentes asegura un uso prolongado.
CAPA DE DISFRAZ ALINILA
Con materiales resistentes como lino y malla, esta capa de ALINILA presenta un diseño harapiento con capucha. La longitud es de 180 cm y el corte holgado permite un ajuste cómodo para adultos. Está disponible en una variedad de colores y acabados detallados.
CAPA NEGRA CON CAPUCHA PARA DISFRAZ DE AOOWU
Confeccionada con tejido de punto suave, la capa negra AOOWU es ligera y cómoda, adecuada para múltiples usos. El diseño incorpora una capucha amplia que proporciona mayor protección. Su confección es resistente a arrugas y decoloraciones, lo que asegura su durabilidad. Además, el cierre con lazo permite ajustar la capa de manera personalizada.
DISFRAZ SCREAM DE LXUBDXY
Disfraz de Scream de LXUBDXY, que incluye túnica negra, máscara de Ghostface de EVA, cinturón, guantes y cuchillo de utilería. Fabricado con tejido ligero, este disfraz está diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad. Este disfraz puede utilizarse en Halloween, fiestas temáticas y eventos de disfraces.
DISFRAZ DE PARCA DE HERMORRYSS
Con diseño detallado y materiales resistentes, el disfraz de parca HERMORRYSS combina túnica negra, capa con capucha, máscara y tatuajes adhesivos para lograr un aspecto impactante. El tejido transpirable y reutilizable aporta comodidad, mientras que los detalles envejecidos y la máscara realzan el efecto terrorífico característico de este conjunto para Halloween. Incluye talla para adultos entre 165 y 185 cm.