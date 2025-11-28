Black Friday 2025: ahorra y haz de tu casa un lugar más confortable para ti y tu mascota con Amazon

Redacción De Tiendas Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:16 Compartir

Las ofertas de Amazon no entienden de raza. Tengas dos patas, cuatro, alas o vivas en una pecera, este Black Friday hay algo pensado especialmente para ti. Y también para el espacio que compartís todos cada día: vuestra casa. Sólo necesitas un poco de tiempo y paciencia para encontrarlo y confiar en que el precio valdrá la pena… O eres inteligente y confías un año más en De Tiendas para aprovechar los descuentos de nuestro top actualizado en mascotas y hogar.

Vamos a estar todo el día de hoy revisando a conciencia el catálogo de Amazon para traerte sólo los artículos con mejor relación calidad-precio. ¡Esta Navidad nadie se queda sin regalo!

Newsletter

Robot aspiradora DREAME

Ampliar

Hasta 100 días de funcionamiento automático sin que tengas que vaciar el depósito. Si esto no es una inversión, nada lo es. Este robot aspiradora tiene un descuento del 40% y un precio final de 536€. Los usuarios también lo destacan por ser ultrasilencioso.

Cama viscoelástica para perros Bedsure

Ampliar

Para que estén cómodos y calentitos, sobre todo si ya son mayores, aquí tienes esta cama con diseño ortopédico pensado para perretes de tamaño mediano. La tienes a sólo 37,04€ con una rebaja del 41%.

Olla multifunción Instant Pot

Ampliar

Esta olla lo hace todo por ti, para que no te agobies en la cocina. Desde cocer a vapor, hasta hacer yogures caseros o incluso un sofrito. Su precio es de 64,99€ por su rebaja del 24%. Encima estarás ahorrando hasta un 80% en tu factura de la luz.

Batidora de vaso Moulinex

Ampliar

Una marca de toda la vida; un electrodoméstico indispensable en casa. Mucho más versátil de lo que parece gracias a sus 10 programas y a sus 2 litros de capacidad. Tiene una rebaja del 35% y un precio de 129,99€.

Aspirador para tapicerías de Rowenta

Ampliar

Para que tu sofá y tu coche estén siempre impecables y libres de pelitos, tienes este modelo de Rowenta que ha vendido más de 2.000 unidades en los últimos 30 días. Tiene un descuento del 36% para que te la lleves por 139,99€.

Airfryer Princess

Ampliar

Lo que más te va a llamar la atención de esta airfryer son sus 11 litros de capacidad y que incluye una cesta giratoria. Estas fiestas te vendrá de perlas y ahora sólo te va costar 79,99€. ¡Tiene un 59% de descuento!

Rascador para gatos de FUKUMARU

Ampliar

Le tengo el ojo echado desde hace tiempo y puede que me lo lleve. Ahora mismo está a un 39% de descuento y es uno de los rascadores más versátiles. Colócalo en la posición que prefiera tu gato y paga por él sólo 22,44€.