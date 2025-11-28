Black Friday Amazon: aquí tienes el top de ofertas de moda y belleza para cuidarte y verte bien por poco dinero

Redacción De Tiendas Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:17 Compartir

La Navidad es para ponerse guapas. Y guapos, que aquí no se discrimina a nadie. Y el Black Friday está para hacerlo sin dejarse la cuenta a cero.

En este viernes negro de ofertas te traemos la selección más top de moda y belleza para tus regalos (y autorregalos) de esta Navidad.

Hemos confeccionado una selección pensada para toda la familia. Seas como seas, tengas el estilo que tengas, seguro que encuentras algo que te vaya como un guante. ¡Y a un precio irresistible!

Aceite capilar de Kérastase

Si tienes el pelo castigado y necesitas una reparación que sea visible y en poco tiempo, te recomiendo este aceite capilar con argán, camelia y marula. Ahora mismo tiene un descuento del 46% que lo deja a 36,48€.

Irrigador bucal Waterpik

Mucho más fácil y efectivo que la seda dental. Viene con 7 boquillas diferentes y puedes ajustar el nivel de presión para que te resulte más cómodo. Su precio ahora es de 64,99€ durante este Black Friday.

Gafas de sol unisex ONE HAWKERS

Unas rebajas de Amazon sin unas buenas gafas de sol HAWKERS no son unas auténticas rebajas. Por eso puedes llevarte este modelo polarizado con un descuentazo del 62%. Gafas de primera marca por sólo 15,20€.

Reloj Tommy Hilfiger

Este reloj analógico de cuarzo y multifuncional es un regalo con el que no puedes fallar esta Navidad. Además, tiene una oferta del 52% para que te salga por 85,99€.

Cepillo reparador de vapor Rowenta

Repara hasta el 78% del daño de tu pelo y consigue un tacto sedoso gracias a la tecnología Thermal Care de este modelo de Rowenta. Tiene una súper oferta del 57% sólo durante este viernes, para que te lo lleves por 89,99€.

Chaqueta acolchada para hombre Polo Club

Estar calentito y cómodo ya no son dos cosas incompatibles. Esta chaqueta ultraligera abriga un montón, así lo dicen los usuarios de Amazon que ya la tienen. Ahora está al 40% y a un precio final de 59,90€.