Estas son las ofertas top recién llegadas para que sigas al día en esta Semana de Black Friday

Empieza la cuenta atrás para el gran evento de compras online de Amazon con ofertas de hasta el 64%. ¡A por ellas antes de que vuelen!

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:03

Los lunes con ofertas son menos lunes. Y si ya hablamos de rebajas de hasta un 64%, casi que podemos decir que ya estamos de Navidad. Así que te recomiendo que te reserves cinco minutos, le pegues un repaso a esta lista y aproveches la oportunidad que te ofrece Amazon para pillar los regalos de estas fiestas a precios irrepetibles.

Para hoy tenemos un chubasquero de mujer de Helly Hansen, para uso diario, además de detallitos pensados para hacer tu rutina diaria mucho más agradable. Y eso sólo para empezar.

Elijas lo que elijas, quédate con la idea de que se trata de artículos con excelentes valoraciones y una muy buena relación calidad-precio. ¡No te los pierdas!

CREMA ANTI-AGE RETINOL BOOST DE NEUTROGENA

Comprar en Amazon

Las usuarias de Amazon dicen de esta crema dos cosas: que tiene una textura muy agradable y que la sensación de hidratación dura todo el día. A esto le sumas que tiene ahora un descuento del 64% y a ver quién se resiste a no probarla. Su precio final es de 11,81€.

RISK DE HASBRO

Comprar en Amazon

Dicen que las partidas de Risk no terminan nunca, pero eso sólo significa que tampoco termina la diversión. Ahora te puedes llevar este clasicazo de los juegos de mesa por menos de 20€ con un descuento del 60%.

CHUBASQUERO DE MUJER DE HELLY HANSEN

Comprar en Amazon

Éste es el modelo más vendido de su categoría. Su principal ventaja, según los usuarias de Amazon, es que no cala nada y protege muy bien del viento. Cuesta ahora mismo 77,09€ gracias a su descuento Black Friday del 55%.

BLINK OUTDOOR 4

Comprar en Amazon

Por si no lo sabías, en esta Semana de Black Friday tienes todos los dispositivos Amazon con más del 50% de descuento. En este caso, aquí tienes este sistema de cámara de seguridad inalámbrica por un precio de 35,53€.

CAFETERA ITALIANA DE BIALETTI

Comprar en Amazon

El café de toda la vida ahora con un descuento del 53%. Esta cafetera italiana está fabricada en aluminio y da para hacer hasta seis tazas. Su precio final es de 24,91€.

PACK DE 56 UNIDADES DE PEDIGREE DENTASTIX SNACK

Comprar en Amazon

El favorito de los perretes y de sus dueños te va a costar ahora sólo 9,88€. Estas barritas que favorecen la higiene dental son de las más vendidas en Amazon.

HERVIDOR DE AGUA PHILIPS

Comprar en Amazon

Le podrás sacar mucho más partido del que crees a este hervidor de la marca Philips que está ahora por tiempo limitado a mitad de precio. Se te queda en 19,99€ y tiene una capacidad de 1,7 litros.

JUEGO DE CUCHILLOS DE AMAZON BASICS

Comprar en Amazon

Estos cuchillos son los mejores que he tenido en casa si hablamos de calidad-precio. Y parece ser que los usuarios de Amazon opinan como yo. Estas 12 piezas cuentan con fundas a juego, hoja de acero inoxidable y un precio de 11,59€.

CEPILLO SECADOR ONE-STEP DE REVLON

Comprar en Amazon

Estupendo para ganar volumen en apenas unos minutos. Se lo regalé a una amiga y está encantada con él. Tiene 3 niveles de calor, 2 velocidades y es muy sencillo de manejar. Está ahora en Amazon por 34,99€.

FERRARI SF-24 DE LEGO SPEED CHAMPIONS

Comprar en Amazon

Para los niños y los no tan niños, aquí hay un regalo original para estas navidades de la mano de LEGO. Este coche de F1 incluye una figura de piloto y es una de las propuestas de Amazon. ¿Lo mejor?, que tiene un precio de 17,23€

