Navidad

Los mejores calendarios de adviento de Stitch para sorprender esta Navidad

Aquí tienes opciones con sorpresas de joyería, accesorios y juguetes. Hay alternativas para niños y quienes disfrutan de Stitch. Cada producto incluye sorpresas como pulseras, colgantes y figuras, para descubrir algo nuevo hasta Navidad.

Redacción De Tiendas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:21

Estos calendarios de adviento con temática de Stitch ofrecen 24 compartimentos con sorpresas diarias desde el 1 de diciembre hasta Nochebuena. Incluyen accesorios para el cabello, como pinzas y coleteros decorados con motivos de Stitch.

Los calendarios presentan diseños festivos y están disponibles en diferentes formatos y tamaños. Cada compartimento está numerado y contiene un artículo distinto, relacionado con el personaje Stitch o el universo Disney.

CALENDARIO DE ADVIENTO CON ACCESORIOS PARA EL PELO

Comprar en Amazon

Calendario de Adviento Disney tiene un diseño temático de Disney con 24 compartimentos que contienen accesorios para el pelo inspirados en Stitch y otros personajes icónicos. Incluye pinzas, coleteros y pequeños complementos en un formato compacto y atractivo, ofreciendo una variedad de artículos con detalles encantadores y funcionales.

CALENDARIO DE ADVIENTO DE PAPELERÍA DISNEY STITCH

Comprar en Amazon

Con un formato temático y colorido, este calendario de adviento de Disney Stitch presenta 24 sorpresas que incluyen papelería, accesorios, pulseras, llaveros y calcetines. Cada compartimento ofrece un artículo diferente con detalles inspirados en Stitch, aportando variedad y encanto a la cuenta atrás navideña en un producto oficial que destaca por la diversidad de su contenido.

CALENDARIO DE ADVIENTO STITCH POR JUST PLAY

Comprar en Amazon

Con un formato coleccionable, el calendario de adviento Stitch de Just Play reúne 24 sorpresas, incluidas nueve minifiguras de Stitch, Angel y Scrump de 3,8 cm, diez accesorios navideños y cinco pegatinas. Cada compartimento revela detalles inspirados en Disney, aportando variedad y encanto a la cuenta atrás navideña en un producto diseñado para sorprender cada día.

CALENDARIO DE JOYAS GET TREND STITCH

Comprar en Amazon

Con un diseño temático de Disney Stitch, este calendario de adviento presenta una pulsera plateada acompañada de 23 charms distintos. Cada compartimento revela una pieza decorativa que permite personalizar la pulsera, ofreciendo variedad y colorido.

