El Pasek Belenos cierra sus primeras cuatro renovaciones

El proyecto deportivo del Pasek Belenos 2020-2021 ya está en marcha. Lo primero en anunciarse fueron las salidas de los argentinos Tomás Rocamán, Tati Camardón y Matías Barrera, mientras que ayer, el presidente y director deportivo del club, Felipe Blanco, confirmó la continuidad ... de los también albicelestes Chipi y Jorge Trigo, y los andaluces Santi Peñalba y Pablo Gómez.

Teniendo en cuenta que la idea del club es contar con un ramillete de unos cuarenta jugadores para completar la próxima temporada, todavía faltan muchas piezas en el puzzle, pero las cuatro primeras ya están confirmadas, y todas ellas han sido importantes en un curso histórico para el conjunto blanquiazul.

Juan Pablo Abdala 'Chipi' es un polivalente tres cuartos de 31 años que regresó el pasado verano al club después de una experiencia en el Majadahonda madrileño. Su condición de extracomunitario -a finales de año pasará a tener ficha 'F' al cumplir tres años en España- condicionó su participación en el equipo, convirtiéndose en el jugador que más veces saltó al campo desde el banquillo, un total de doce. Con cuatro titularidades, finalizó el curso con dieciséis encuentros disputados de un máximo de diecisiete, logrando tres ensayos en 560 minutos, o lo que es lo mismo, aportando quince puntos al equipo de Gonzalo Padró.

«Getxo ha descendido e Independiente lo puede hacer también, se prevé una Liga muy exigente»

Además de jugador, Chipi es entrenador de la escuela y espera volver a poner en práctica cuanto antes su rol de coordinador de la captación de jugadores en edad escolar, función que en la presente temporada no pudo realizar por razones obvias.

Quien sí fue titular indiscutible fue Jorge Trigo, que el próximo día 27 cumplirá 27 años. En lo que está siendo su segunda aventura europea tras su paso por Italia, el argentino se reconvirtió a talonador para disputar quince partidos con el Pasek Belenos, perdiéndose únicamente dos por lesión en todo el curso. En catorce de ellos fue titular y en uno salió desde el banquillo, acumulando un total de 1106 minutos en los que pudo lograr un ensayo. Además, vio una cartulina amarilla y también una roja.

Una lesión y sufrir el covid condicionaron menos de lo esperado la participación de Santi Peñalba, gaditano de 20 años que demostró el por qué de sus convocatorias en las categorías inferiores de la selección asturiana. Delantero polivalente, de lo que más actuó fue de segunda línea, sumando quince partidos, dos de ellos como titular, para alcanzar 1009 minutos. Logró dos ensayos y no fue amonestado, demostrando una gran disciplina.

Peñalba llegó al Pasek Belenos merced a una beca sufragada por el club para iniciar sus estudios en la Universidad de Oviedo y residir en el Edificio Fuero, junto al Suárez Puerta. Pero no lo hizo solo, sino de la mano de su amigo Pablo Gómez, también formado en la cantera del Portuense. Tres cuartos, también de 20 años recién cumplidos, el andaluz no tuvo tanta suerte como su compañero, con una sanción de cuatro partidos que le cortó el ritmo y una lesión de clavícula a última hora que no le permitió disputar el 'play off' de ascenso.

Sin prisa, pero sin pausa

Con todo, Pablo Gómez cerró su primera temporada en División de Honor B con diez partidos disputados, nueve de ellos como titular, aprovechando los 740 minutos disputados para conseguir tres ensayos, dos de ellos en el primer partido de Liga en Bilbao.

Estas cuatro renovaciones son las primeras piedras de una planificación deportiva que el Pasek Belenos está llevando sin prisa pero sin pausa. Felipe Blanco tiene claro lo que busca para una plantilla que deberá ser competitiva, pues el grupo norte de DHB se endurecerá seguro tras el descenso de Getxo, a la espera de lo que hagan Independiente y Gernika. «Se avecina una temporada muy exigente, debemos volver a ser muy competitivos».