El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo

Azahara Villacorta San Martín de Teverga Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:27 | Actualizado 17:53h.

Si de soñar se trata, se sueña a lo grande. Y eso es lo que llevan haciendo en los últimos meses en la administración de lotería El Oso de Oro, ubicada en la calle principal de San Martín de Teverga, que ostenta el título de ser la localidad con menos habitantes de toda España (345) con un punto de venta integral de Loterías y Apuestas del Estado.

«Pero aquí, aunque seamos pequeños, soñamos con dar el Gordo de Navidad o, por lo menos, un quinto», contaba ayer con una sonrisa Lina Lana, la responsable de repartir suerte junto a la Senda del Oso, a rebosar de turistas que, en muchas ocasiones, se niegan a volver a casa sin un número para el sorteo extraordinario del próximo día 22.

También un 22, pero del pasado septiembre, fue cuando reabrió sus puertas esta administración después de un tiempo sin actividad. Un nuevo aliciente para San Martín, que ve en el negocio una manera de animar el movimiento comercial del pueblo. Y, de hecho, son muchos los establecimientos que ya distribuyen sus décimos, que también viajan a restaurantes y sidrerías de Oviedo, Riosa, Belmonte, Quirós...

La lotera Lina Lana ha dejado su casa en Oviedo para trasladarse a Teverga y confía en «la suerte del principiante».

«Loterías y Apuestas del Estado estaba a punto de cerrar definitivamente este punto de venta, pero cogimos el traspaso en el último minuto», cuentan desde la administración, que se enorgullece también de haber conseguido, de paso, que la lotera Lina Lana haya vuelto a vivir a Teverga procedente de Oviedo. De hecho, aterrizó allí sin nadie de quien aprender. «La administración estaba completamente cerrada, no hubo relevo. Por eso, todos nos dicen que vamos a tener la suerte del principiante». Y, en zona osera por excelencia, a muy pocos metros del cercado donde 'Molina' congrega cada día a decenas de visitantes, un gran oso de peluche preside la administración.

El tercer premio en 2013

«Nuestra mascota es un oso pardo y, de hecho, queremos contribuir a que la población de estos ejemplares se recupere en las montañas de Asturias con pequeñas contribuciones económicas», explican. «Así que, este año, hemos puesto un número a la venta en nuestra web destinado únicamente a hacer aportaciones a la Fundación Oso: el 66595».

«Estamos deseando descorchar el champán y la sidra, como hicieron los responsables de la anterior administración cuando dieron el tercer premio del Sorteo de Navidad en 2013, año, por cierto, en el que Teverga se convirtió en Pueblo Ejemplar», confiesan. Y ya hay señales de que la fortuna puede esconderse en estos valles mágicos: «Acaba de llamar una señora pidiendo un número porque soñó que era el que tocaba. Y, claro, se lo mandamos».