Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»

«Aunque los servicios mínimos impuestos por la Administración son abusivos, va a ser algo tremendo para la sanidad». El Sindicato Médico Profesional (Simpa) ... lanza este aviso a navegantes ante los cuatro días de huelga convocados en toda España para los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Su secretario general, José Antonio Vidal, incluso habla de «catástrofe sin paliativos», dada la contundencia de la protesta, fruto de las desavenencias entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad a cuenta del Estatuto Marco.

El enfrentamiento por la reforma de esta normativa, que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud, llega a su punto álgido tras meses de polémicas y en plena epidemia de la gripe, que ya empieza a sobrecargar el sistema sanitario después de que las infecciones se duplicasen en Asturias en tan sólo una semana. El Simpa asegura que «no se dejará sin atender a ningún paciente que de verdad lo necesite» y que los profesionales «sabrán organizarse» si la presión asistencial por virus respiratorios estacionales sigue en aumento, especialmente en Atención Primaria.

«Lo sentimos por los pacientes. Pero es que no podemos consentir lo que está pasando. Si no luchamos por la dignidad de nuestra profesión ahora que se está reformando el Estatuto Marco, ya no vamos a poder luchar más adelante», argumenta el Simpa. Esta será la tercera huelga médica que se lleva a cabo en seis meses. En las dos convocatorias anteriores –una en junio y la otra en octubre– los facultativos sólo pararon un día. Pero «nuestro enfado ha ido creciendo», subrayan para explicar el por qué de una acción de protesta tan contundente.

Clasificación y guardias

Ese enfado tiene que ver con una clasificación profesional que «no respeta la formación que tenemos ni la responsabilidad que asumimos los médicos», explica Vidal. Dicha clasificación, dentro del grupo 8, «nos iguala a Enfermería, Optometría o Fisioterapia, cuando a estas categorías no se les exige, como a nosotros, cuatro o cinco años de especialización sanitaria, además de una carrera de seis años». Y va más allá en sus consideraciones: «Esta clasificación es un insulto, por mucho que se enfaden con nosotros el resto de categorías, a las que no queremos faltar al respeto».

El Simpa prosigue en su argumentación alegando que, «si no hay diferencias entre las categorías del grupo 8, entonces nosotros tampoco deberíamos hacer guardias». Y éste es otro de los asuntos que está tensando las relaciones entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, que propone reducir las guardias 24 horas a 17, salvo cuando no sea posible por necesidades del servicio. Una salvedad que «mantiene la situación tal cual está, con jornadas extraordinarias obligatorias e ilimatadas, que encima se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria y no cuentan a efectos de jubilación. Tenemos unas condiciones que ofrenden».

Ante esta situación, el colectivo pide «el espacio que nos corresponde» en la mesa de negociación, donde están representados los sindicatos mayoritarios y «la profesión médica se encuentra en minoría absoluta». En definitiva, «nuestros intereses los queremos defender nosotros» ante el Ministerio de Sanidad, con quien, de momento, «no hay posibilidad de acuerdo». El viernes, de hecho, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) ya publicaba los servicios mínimos previstos para esta semana de huelga.