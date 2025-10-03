Arranca la huelga a la que están convocados 3.896 médicos en Asturias: «Es un paro masivo» Los ánimos están caldeados a cuenta de los servicios mínimos fijados por el Sespa, que obligan a trabajar en algunos casos al 61% de la plantilla y incluyen por primera vez a los residentes

Miriam Suárez Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Los médicos de la sanidad pública asturiana, al igual que ocurre en el resto de España, están llamados hoy a la huelga. Una jornada de paro que arranca con los ánimos ya caldeados a cuenta de los servicios mínimos. Los representantes sindicales del colectivo médico planteaban la presencia de un 10% de la plantilla, como «ocurre en día festivo o domingo». El Servicio de Salud del Principado (Sespa), sin embargo, ha establecido unos mínimos de entre el 27% y el 61%, dependiendo del área sanitaria y del nivel asistencial.

El choque de posturas ha venido a echar leña al fuego en una polémica de alcance nacional, que tiene su origen en la refoma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Esta es la segunda huelga médica que se convoca en España en menos de cuatro meses. La última fue el 13 de junio. En el caso de Asturias, están llamados a parar la actividad asistencial 3.896 facultativos, cifra que abarca a los profesionales de la sanidad pública y de la red concertada.

La huelga Duración: Comienza a las 8 de la mañana de hoy y se prolongará hasta las 8 de la mañana del sábado.

Servicios mínimos: En Atención Primaria, oscilan desde el 27% estipulado para el área sanitaria de Jarrio al 61% fijado en Mieres. En Atención Hospitalario, esos porcentajes se sitúan entre el 31% y el 53%

Convocante de la concentración: La Plataforma de Médicos del Sespa

Lugar y hora: Frente a la sede del Sespa, a las 13 horas

«Será un paro masivo», auguraba ayer el Sindicato Médico Profesional (Simpa), que considera «abusivos» los servicios mínimos establecidos por el Sespa: «Impidiendo que muchos facultativos que pretendían ir a la huelga puedan hacerlo, lo que pretenden es, por un lado, dificultar nuestra acción de protesta y, por otro, maquillar su impacto, que será igualmente muy importante».

Frente al malestar trasladado por el comité de huelga, la Consejería de Salud y el Sespa se remitieron a las necesidades básicas de un servicio esencial como es el sanitario, que debe garantizar en todo momento la atención urgente y no demorable de los pacientes. En los mínimos se incluye, en esta ocasión, incluso a los médicos residentes, una novedad que también ha levantado ampollas entre los profesionales. En el Hospital Valle del Nalón, por ejemplo, deberán trabajar todos.

En Asturias, la huelga cuenta con el respaldo del Simpa, del Colegio de Médicos y de la Plataforma de Médicos del Sespa. Las tres organizaciones coinciden en que el nuevo Estatuto Marco previsto por la ministra Mónica García «no sólo no mejora nuestras condiciones laborales, sino que las empeora» y, con ello, «empeora también la calidad asistencial del sistema sanitario».

Aparte de parar la sanidad asturiana, la Plataforma de Médicos del Sespa, constituida en el mes de julio precisamente para abrir nuevos canales de negociación y presión ante «el quemazo» de los profesionales, ha convocado para hoy una concentración ante la sede del Sespa, «corazón administrativo» del sistema sanitario asturiano. La protesta contra el Estatuto Marco está dirigida al Ministerio de Sanidad, pero «consideramos que el Servicio de Salud y la Consejería deben jugar un papel en solucionar nuestras reivindicaciones», argumenta la plataforma, muy crítica también con los servicios mínimos fijados en Asturias.

El paro médico ha obligado a reorganizar agendas y quirófanos. Hay hospitales y servicios que han preferido no programar cirugías para hoy. En el caso de Atención Primaria, tendrán que ir a trabajar más del 50% de las plantillas en todas la áreas sanitarias, excepto Avilés y Jarrio.