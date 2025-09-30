El Colegio de Médicos de Asturias secunda la huelga del viernes Afirman que el Estatuto Marco que presenta el Ministerio de Sanidad «mantiene carencias estructurales» que perjudican el servicio que se ofrece a los pacientes

La junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Asturias (ICOMAST) aprobó este martes apoyar la jornada de huelga convocada para el próximo viernes, 3 de octubre, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La decisión se toma «en línea con el respaldo expresado por la Organización Médica Colegial (OMC) y el conjunto del Foro de la Profesión Médica».

ICOMAST considera que las propuestas del Ministerio de Sanidad «no responden a las demandas esenciales del colectivo médico ni a los retos del Sistema Nacional de Salud», y subraya que «a pesar de los esfuerzos de diálogo emprendidos desde junio, el nuevo borrador del Estatuto Marco mantiene carencias estructurales que afectan tanto a los profesionales como a la calidad asistencial».

Desde el punto de vista de los médicos asturianos, la reforma normativa «no es una demanda sectorial, sino una condición necesaria para garantizar un sistema sanitario eficiente, seguro y sostenible». La falta de una clasificación profesional adecuada, la ausencia de una regulación clara sobre jornadas y descansos, y la inexistencia de un modelo retributivo vinculado a la formación y la responsabilidad dificultan la retención y atracción de médicos, según afirman.

En el comunicado hecho público esta tarde insiste la junta directiva del colegio en que «la realidad del sistema exige una respuesta estructural: sin médicos en condiciones dignas, no hay atención de calidad posible. La escasez de profesionales, las dificultades de cobertura y la presión asistencial creciente evidencian que mejorar las condiciones del personal médico es una inversión imprescindible para la salud pública».

En línea con esto, el colegio «valora positivamente el respaldo del sindicato médico profesional en Asturias en su apoyo a la huelga del 3 de octubre. Esta coincidencia refuerza el mensaje de unidad profesional ante un desafío compartido».

El Colegio de Médicos de Asturias quiere, por otro lado, «trasladar sus disculpas a los pacientes, a la vez que ruega su comprensión, por los posibles trastornos que pueda ocasionar la jornada de paro». Esta medida, «adoptada con responsabilidad», tiene como fin último «preservar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria. Los facultativos creen que sus reivindicaciones profesionales también protegen los derechos de los usuarios del sistema».

Así las cosas, el Colegio de Médicos «anima a toda la comunidad médica asturiana a secundar la huelga del 3 de octubre. La participación colectiva es imprescindible para exigir una reforma normativa que respete y refuerce la profesión médica».

El Colegio reitera su compromiso con una sanidad de calidad, pero «con profesionales valorados y un marco legal que garantice su ejercicio en condiciones dignas».