Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre «No podemos consentir que siga existiendo un sistema laboral absolutamente tiránico en el que se no hay ningún respeto por la dignidad laboral», dice el secretario general del José Antonio Vidal

Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:03

Los médicos asturianos se suman a la huelga convocada para el 3 de octubre a nivel nacional contra el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, que rechazan porque consideran «que no aborda sus demandas laborales y profesionales». Las principales reivindicaciones son contar con un Estatuto propio, una nueva regulación de la jornada laboral y las guardias, un sistema de clasificación profesional que reconozca la especialización y una mejora salarial. Por todo ello, el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) ha confirmado este viernes que el paro se extenderá a la región.

«A estas alturas, el mensaje que requiere el momento es muy sencillo: unión estatal frente al anteproyecto de Estatuto Marco y por un estatuto propio. Los médicos y facultativos estamos solos en la lucha por nuestros derechos, y sólo alcanzaremos nuestros objetivos si estamos unidos. A este respecto, la huelga convocada con carácter nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) el 3 de octubre es una oportunidad de oro para demostrar la unión médica y facultativa. En Asturias, como en tantos sitios, no nos vale sólo con retirar el anteproyecto de Estatuto Marco, queremos una alternativa», dijo el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal.

Añadió que «ha habido un empeoramiento evidente en las condiciones para los médicos y facultativos de todo el territorio español y también en Asturias. Hay que retirar urgentemente el anteproyecto anunciado porque ya no nos vale».

Para él, hay aspectos fundamentales que en Asturias deben de cambiar. «No podemos consentir que siga existiendo un sistema laboral absolutamente tiránico en el que se no hay ningún respeto por la dignidad laboral, jornadas exhaustivas que superan las 12 horas y sin descansos, jornadas semanales de más de 48 horas, entre otras cosas», subrayó.

En Asturias ya han registrado la convocatoria de huelga y están a la espera de que el Principado de Asturias les convoque para negociar los servicios mínimos. De esta forma, la jornada de paro, a la que están llamados unos 4.000 profesionales en la región, servirá también para reclamar al Gobierno asturiano distintos aspectos retributivos, como la recuperación de la paga extra de 2010 y organizativos, como la modificación del «infame» sistema de guardias, seguido de cerca por los cómputos para jubilación o la movilidad forzosa.

Poner fin a la brecha por exclusividad

Otro aspecto al que se ha referido Vidal durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por otros representantes del Simpa es la necesidad de utilizar a los médicos residentes como «mano de obra barata».

Exige al Principado que se ponga fin a la «brecha por exclusividad» y ha señalado que los profesionales que compaginan la sanidad pública y la privada perciben hasta 1.026 euros menos por el mismo trabajo. Vidal ha dicho que se produce una «discriminación» porque el horario es el mismo entre unos y otros. «Lo que decimos es que a igual trabajo, igual salario», ha insistido.