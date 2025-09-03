El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Médicos que se concentraron delante del HUCA.
Sanidad en Asturias

Médicos del Sespa se movilizan contra su situación laboral: «Hora trabajada, hora contada»

La intención de la plataforma es repetir semanalmente las protestas hasta la huelga anunciada para el 3 de octubre contra el Ministerio de Sanidad y su reforma del estatuto marco

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:18

Habían advertido a la Consejería de Salud que «su falta de interés institucional por nuestras condiciones laborales» sería contestada con movilizaciones. Dicho y hecho. La ... nueva Plataforma de Médicos del Sespa (Servicio de Salud del Principado) ha convocado concentraciones este miércoles delante de los distintos centros de trabajo para «dar visibilidad a nuestros problemas ante el Gobierno y la población», además de «movilizar al resto de compañeros».

