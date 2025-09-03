Médicos del Sespa se movilizan contra su situación laboral: «Hora trabajada, hora contada»

Habían advertido a la Consejería de Salud que «su falta de interés institucional por nuestras condiciones laborales» sería contestada con movilizaciones. Dicho y hecho. La ... nueva Plataforma de Médicos del Sespa (Servicio de Salud del Principado) ha convocado concentraciones este miércoles delante de los distintos centros de trabajo para «dar visibilidad a nuestros problemas ante el Gobierno y la población», además de «movilizar al resto de compañeros».

El colectivo tiene la intención de repetir estas concentraciones semanalmente, al menos, hasta el 3 de octubre, cuando está prevista una huelga nacional de médicos a la que han decidido adherirse. Con protestas como las de este miércoles, la plataforma de médicos pretende «dar visibilidad a nuestros problemas laborales» dentro del Sespa. Y con la huelga anunciada para octubre lo que se pondrá en cuestión es al Ministerio de Sanidad por su reforma del estatuto marco, el texto legal que establece las condiciones de trabajo en el Sistema Nacional de Salud.

Ambas medidas de presión tienen un objetivo común: reclamar para los médicos unas condiciones acordes a su alto grado de formación y responsabilidad. «Hora trabajada, hora contada», se podía leer en algunas pancartas, que aluden al hecho de que las guardias no computen para la jubilación. «24 horas de guardia, sólo voluntarias», reclamaban también los profesionales que participaron en las concentraciones.

Los portavoces de la Plataforma del Sespa han solicitado ya en dos ocasiones reunirse con la consejera de Salud para trasladarle «sin intermediarios» el por qué de su malestar y cuáles serían las posibles soluciones. Pero quien les ha recibido, de momento, es el director de Atención Sanitaria Óscar Veiras. «Se ha comprometido a transmitir nuestras reivindicaciones a la consejera y al gerente del Sespa, pero él no tiene ninguna potestad para llevarlas a cabo, así que es una reunión de la que no sacamos nada en claro», lamentan.