El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
María Carmen Maeztu (Navarra), Nerea Melgosa (País Vasco), la consejera asturiana Marta del Arco, Fabiola García (Galicia), Javier Pérez (Castilla y La Mancha) y Enrique Rodríguez Núñez que ejerció de moderador del debate. José Simal

Asturias abre la puerta al copago de los cuidados de los mayores: «Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero»

La consejera Marta del Arco reclamó abrir el debate sobre la financiación del sistema, postura que respaldan Galicia, País Vasco, Navarra y Castilla-La Mancha

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:12

Comenta

«Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero. Creo que hay que abrir un debate respecto al copago». No está sola Marta del Arco. Ni en la ... defensa de la idea de que los usuarios de los servicios de cuidados de larga duración participen en su sostenibilidad con un copago ni en el escenario en el que lo dijo. Participó ella en una mesa redonda organizada por Cecoec (Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo) que, durante 48 horas, ha convertido a Gijón en el epicentro del debate sobre el modelo de cuidados. La primera cita fue el debate entre diferentes comunidades autónomas sobre la economía plateada. Junto a Del Arco estuvieron Javier Pérez, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha; María Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía y Empleo; Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco; y Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad de Galicia. Y todos coincidieron en que la sostenibilidad del sistema «pasa por un nuevo modelo de financiación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  6. 6 Muere un motorista al sufrir una salida de vía en la A-8 en Gijón
  7. 7 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  8. 8 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  9. 9 La Copa revive al Sporting de Gijón
  10. 10 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias abre la puerta al copago de los cuidados de los mayores: «Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero»

Asturias abre la puerta al copago de los cuidados de los mayores: «Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero»