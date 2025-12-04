Asturias abre la puerta al copago de los cuidados de los mayores: «Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero»

«Garantizar derechos cuesta muchísimo dinero. Creo que hay que abrir un debate respecto al copago». No está sola Marta del Arco. Ni en la ... defensa de la idea de que los usuarios de los servicios de cuidados de larga duración participen en su sostenibilidad con un copago ni en el escenario en el que lo dijo. Participó ella en una mesa redonda organizada por Cecoec (Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo) que, durante 48 horas, ha convertido a Gijón en el epicentro del debate sobre el modelo de cuidados. La primera cita fue el debate entre diferentes comunidades autónomas sobre la economía plateada. Junto a Del Arco estuvieron Javier Pérez, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha; María Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía y Empleo; Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco; y Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad de Galicia. Y todos coincidieron en que la sostenibilidad del sistema «pasa por un nuevo modelo de financiación».

Durante más de hora y media, los cinco representantes, cuyas intervenciones fueron moderadas por Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, dejaron claro que, fuera del ruido político que hay dentro de la M30 madrileña, el acuerdo entre comunidades con diferentes gobiernos es posible. Más financiación pidió, como Asturias, el consejero de Castilla-La Mancha y la de Navarra, ambos de gobiernos socialistas; pero también hizo lo mismo la consejera vasca, del PNV, y la gallega, integrante del equipo de gobierno del líder del PP Alfonso Rueda.

Porque, como dijo el manchego Javier Pérez, «el reto de España es que se enfrenta a 6,5 millones de personas potencialmente dependientes frente a los 1,6 millones actuales». Porque, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), lleva tiempo advirtiendo que la cifra de beneficiarios reales de la Ley de la Dependencia es muy inferior a la de personas potencialmente dependientes. En Asturias, hay 34.063 personas que tienen una ayuda con cargo a esa ley, ya sea para pagarse ayuda a domicilio, una plaza en un centro de día o en un geriátrico, o para contar con un cuidador, tanto familiar (el mayoritario y más barato) como profesional. Para el Imserso, la cifra real de asturianos que pueden necesitar ayudas con cargo a la Ley supera las 187.000 personas.

Ocurre lo mismo con el resto de comunidades. La última cifra conocida es la del 31 de octubre pasado. En Galicia había ese mes 90.424 beneficiarios de ayudas, frente a una cifra potencial de 482.428 personas. En Navarra, son 17.455 las personas con ayuda, frente a una cifra potencial de 84.373. Más aún el País Vasco, con 74.226 beneficiarios, frente a una cifra total de 337.108. Como Castilla-La Mancha: tiene hoy 80.382 personas con dependencia certificada, pero llegará a tener 286.422.

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha no solo advirtió sobre el incremento en la cifra de personas que necesitarán apoyos, sino, también, que «el copago en este país no se ha resuelto y sigue sin resolverse con la sentencia del Supremo que puede poner patas arriba todo el sistema de participación económica en todo el país». Se refiere al fallo en el que considera que el copago fijado en la Ley de la Dependencia, de forma que Estado, autonomías y beneficiarios deben aportar un 33% del coste total, «es una tasa y no un precio público». Es decir, que «no sirven los decretos de las comunidades autónomas» para obligar a pagar, sino que se necesita una nueva ley.

Desde Galicia, Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad asegura que «necesitamos una mayor financiación autonómica, tanto a través de la Ley de la Dependencia como de la regular. Ninguna estamos holgadas en financiación». Porque, como recuerda Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco, «lo que aporta el Estado no cubre ni el 35% del coste de la plaza geriátrica». De hecho, el gobierno vasco está preparando «una nueva Ley de Servicios Sociales, en la que pondremos cuánto cuesta cada plaza», además de preparar «deducciones fiscales para personas que cuidan». En Navarra, que como el País Vasco tiene su propio cupo fiscal, recordó María Carmen Maeztu que en España «no llegamos al 0,9% en aportación al PIB en la economía de los cuidados, cuando la UE está ya en el 1,7% y quiere llegar al 3%».

Asturias y el Pacto por los Cuidados

Un debate, el del copago y la financiación del sistema de cuidados, que llega cuando las cifras de envejecimiento están disparadas. En la mesa redonda de Cecoc, celebrada en el gijonés recinto ferial Luis Adaro, la región más 'joven' fue la de Castilla-La Mancha, con un 20% de población mayor de 65 años, mientras la más 'vieja' es Asturias, con un 28%. Entre ambas, Navarra, con un 20%; País Vasco, con un 23%, y Galicia, con un 25%. Para la consejera de esta última, Fabiola García, el desafío es «cuidar a las personas donde quieren ser cuidadas. Y eso, en una región como Galicia, es complicado. Porque, además de tener un 25% de población mayor de 65 años, de los 60.000 núcleos de población que hay en España, 30.000 están en Galicia».

Por eso, precisó ella que la comunidad se negó a aplicar las normas del decreto de acreditación de centros sociosanitarios impulsado por el Gobierno central. «Tuvimos que hacerlo porque, de aplicarlo, llevaría al cierre de muchísimas residencias de la zona rural gallega». Han apostado por otro sistema, «además de por ayuda a domicilio, donde ya tenemos a 23.000 beneficiarios. Hemos creado un bono por 5.000 euros al año para llegar a los 33.000 beneficiarios», explicó, también han creado «las casas del mayor. Son casas con capacidad para cinco personas que son cuidadas por una persona. Algo totalmente gratuito. Tenemos ya 160 casas abiertas», ante la imposibilidad «económica» de llevar a cada núcleo rural gallego un centro de día.

«Nosotros tenemos la zona cero del despoblamiento español. El señorío de Molina de Aragón es la Siberia española», apuntó el viceconsejero de Castilla-La Mancha, quien apuntó, además, «el problema que tenemos con el trasvase de personas con dependencia llegados de Madrid: 5.000 en el último año. La evolución del sistema de cuidados va a ser espectacular», insistió.

Asturias destacó su pionero programa CuidAs, creado en la pasada legislatura y considerado el arranque del nuevo modelo de cuidados de larga duración. Marta del Arco subrayó el compromiso del Principado con este sector, «como lo prueba la Estrategia contra la Soledad no Deseada, la Estrategia para erradicar la violencia infantil y adolescente y, también, el Pacto por los Cuidados, firmado con la mesa de concertación social y que tiene un carácter transversal, ya que no solo está la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sino también las de Salud, Empleo y Presidencia».

Al igual que a la hora de pedir más financiación, también hubo unanimidad en destacar la importancia de la economía plateada, la que generan las personas mayores, «que no solo está limitada al sistema de cuidados, sino que hablamos de una población mayor de 65 años muy diversas, consumidora de viajes, de ocio...» apuntó María Carmen Maeztu. Una línea de negocio en el que, coincidieron todos, «será clave la colaboración público-privada», sin olvidar, apuntó Marta del Arco, «al tercer sector, que tienen una función importantísima».

Una sociedad futura cada vez más cercana que exige, ya con más fuerza, «la plena accesibilidad». No solo la urbanística, que también, sino también la que afecta al lenguaje de la Administración. «Al ciudadano le llegan papeles que solo entiende quien lo redactó», apuntó Fabiola García. Sin olvidar lo que permitirá la Inteligencia Artificial. En Galicia ya están monitorizadas «todas las residencias, para saber el estado de cada usuario», aunque, todos coincidieron, «será un avance, pero, en ningún caso, podrá sustituir a las personas», apuntaron tanto Marta del Arco como Javier Pérez. Unas personas que, en los últimos años no parecen apostar por trabajar en los centros sociosanitarios. «Hay que mejorar las condiciones de este sector para que más personas se animen a trabajar en él», sentenció Nerea Melgosa.