Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera Junto a su esposo Juan de la Cera impulsó la creación de esta empresa con sede en Oviedo que da empleo a 6.000 trabajadores en toda España

E. C. Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:11 Compartir

Fallece Marisa Santiago, cofundadora del Grupo Lacera. Junto a su esposo, Juan de la Cera, que murió en 2013, Santiago impulsó en los años sesenta la creación de una pequeña empresa de limpieza en Mieres, un proyecto que, «gracias a su compromiso, esfuerzo y visión compartida», evolucionaría con el tiempo hasta convertirse en el actual Grupo Lacera. Desde la empresa de la que fue fundadora junto a su esposo destacan «su dedicación, su capacidad de trabajo y su manera de entender la empresa, centrada en las personas, el servicio a la sociedad y el arraigo en Asturias», así como «su legado humano y empresarial».

Desde el Grupo Lacera, trasladan «nuestro más profundo pésame a su familia y allegados, y acompañamos su dolor en este difícil momento».

El Grupo Lacera nació del «empeño y la visión» de Juan de la Cera y Marisa Santiago, que a principios de los años 60 pusieron en marcha en Mieres una pequeña empresa de limpieza que apostaba por la profesionalización de un sector incipiente en España. Lo que comenzó con un empleado y una furgoneta es ahora un grupo empresarial con presencia en todo el territorio nacional y uno de los principales empleadores privados del Principado de Asturias, con más de 6.000 profesionales.

En 2025, el Grupo está formado por cinco sociedades especializadas: Lacera Servicios, Lacera Integra (Centro Especial de Empleo), Lacera Construcciones y Lacera Centro Multiservicios y Contesa, que ofrecen servicios de limpieza, mantenimiento integral, jardinería, sanidad ambiental, obras, logística, atención al cliente, gestión de residuos y servicios auxiliares, entre otros.

Una de las señas de identidad de Lacera es su «compromiso con la inclusión sociolaboral». A través de Lacera Integra, su Centro Especial de Empleo, la organización impulsa la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, «promoviendo el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades». Este compromiso se complementa con diversas iniciativas sociales y de sostenibilidad, entre ellas programas de apoyo a la lucha contra el cáncer, actuaciones para la protección del entorno y proyectos solidarios que «contribuyen al bienestar de las comunidades en las que opera», explican desde el Grupo Lacera.

Temas

Oviedo

Mieres