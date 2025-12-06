Prisión para el acusado de robar en gasolineras de Asturias Tras el atraco el pasado sábado en Gijón, la Fiscalía le imputa además hechos similares en Oviedo, Mieres y Riaño

Olaya Suárez Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:20

El detenido por el robo en al menos cuatro gasolineras en Asturias ha sido enviado a prisión desde el Juzgado de Instrucción 1 de Langreo después de haber sido detenido el jueves tras una peligrosa persecución policial por la Autovía Minera. Su último atraco había sido en la gasolinera de la avenida Portugal de Gijón, el pasado sábado. El Ministerio Fiscal le atribuye en este momento, «y sin perjuicio de lo que desprenda de la instrucción del procedimiento», cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, por otros tantos hechos sucedidos en estaciones de servicio, además de en Gijón, en Oviedo Mieres y Riaño, tal y como adelantó EL COMERCIO. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, como medida provisional al entender que existe riesgo de reincidencia.

El individuo fue arrestado en la tarde del jueves tras una peligrosa persecución por la autovía Minera desde Mieres. Fue interceptado finalmente en Langreo por la Policía Nacional, que ya le seguía la pista desde que el sábado cometiese un robo a mano armada en una gasolinera en Gijón.

Después de ese asalto habría perpetrado al menos otros tres en estaciones de servicio de La Corredoria (Oviedo), Mieres y Riaño (Langreo). Fue a primera hora de la tarde del jueves cuando intentaron darle el alto en Mieres, si bien el delincuente inició una vertiginosa fuga de las fuerzas de seguridad que obligó a poner en marcha operación jaula en la autovía Minera y también en la A-66 hacia Oviedo para darle alcance. Fueron alertadas la Guardia Civil y las policías locales de Gijón y Oviedo, a quienes se aportó la descripción del vehículo en el que viajaba con el objetivo de darle alcance. Finalmente, pudo ser interceptado en el concejo de Langreo. Intentó darse a la fuga nuevamente, pero pudo ser arrestado y trasladado a las dependencias policiales.

Se trata de un hombre de mediana edad que iba armado y al que de forma inicial se le atribuyen cuatro robos con intimidación, si bien la Brigada de la Policía Judicial investiga ahora si pudiera estar involucrado en otros delitos cometidos en las últimas semanas.

Su imagen quedó recogida el sábado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio de la avenida Portugal, en pleno casco urbano de Gijón. Entró pocos minutos después de las 8 de la tarde, sacó una pistola de entre la ropa y amenazó a los trabajadores para que les entregase la recaudación. Actuó con una aparente normalidad y, como llovía intensamente, llegó a dejar un paraguas abierto a la puerta de la gasolinera, que luego cogió una vez cometido el asalto para evitar mojarse durante la huida con el botín.

Al día siguiente siguió un modus operandi prácticamente idéntico en una estación de servicio de La Corredoria, en Oviedo, y el lunes, en otra en Riaño, en Langreo, donde finalmente ha sido detenido. Al parecer, según las primeras averiguaciones, cometía los robos solo, siempre iba armado y trataba de ocultar la cara con un gorro de lana y una bufanda.

En el atraco en Gijón llegó a dejar una huella en el mostrador, al tocarlo cuando le hizo el gesto a uno de los empleados para que depositase allí su teléfono móvil.