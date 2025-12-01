El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador

Dejó un paraguas abierto en la puerta de la gasolinera antes de cometer el atraco. No quería mojarse. La Policía Nacional que investiga el atraco a punta de pistola en la estación de servicio de la avenida de Portugal ... , adelantado por EL COMERCIO, apunta a un delincuente común. El patrón que siguió el ladrón –en plena ciudad y en plena tarde– no coincide con el empleado por las bandas que en los últimos meses han perpetrado robos con intimidación en gasolineras ubicadas en carreteras o en la periferia de núcleos urbanos. El perfil criminal del autor del robo en la avenida Portugal es otro: un individuo que se desplaza a pie y que, muy probablemente, vive o frecuenta los alrededores de donde actuó.

Su imagen quedó recogida por las cámaras de seguridad del establecimiento. Llevaba gorro y bufanda con la que intentaba ocultar su identidad, si bien, su rostro quedaba visible e incluso llegó a dejar sus huellas en el mostrador al colocar la mano sobre la superficie para indicarle a uno de los dos empleados que dejase allí su teléfono móvil. Muy elaborado el atraco no fue.

Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde del sábado. El individuo entró cuando no había ningún vehículo repostando y cuando accedió al espacio de cobro, donde se encontraban los dos empleados, sacó una pistola (se desconoce si real o simulada) y les apuntó directamente. A uno de ellos le dijo que dejase el teléfono sobre el mostrador (momento en el que tocó la superficie, sin guantes) y al otro, que abriese la caja registradora y le diese lo que había dentro. El golpe duró menos de un minuto. Se fue con unos 300 euros de botín y caminando sin prisa con el paraguas por la avenida Portugal, en dirección al centro.

En pocos minutos llegaron hasta la estación de servicio dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Policía Nacional, pero el ladrón del paraguas ya se había esfumado. Según ha podido saber este periódico, la investigación está muy avanzada.