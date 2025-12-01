El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
Los investigadores apuntan a que el atracador es un delincuente común y no miembro de una banda organizada
Gijón
Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:32
Dejó un paraguas abierto en la puerta de la gasolinera antes de cometer el atraco. No quería mojarse. La Policía Nacional que investiga el atraco a punta de pistola en la estación de servicio de la avenida de Portugal ... , adelantado por EL COMERCIO, apunta a un delincuente común. El patrón que siguió el ladrón –en plena ciudad y en plena tarde– no coincide con el empleado por las bandas que en los últimos meses han perpetrado robos con intimidación en gasolineras ubicadas en carreteras o en la periferia de núcleos urbanos. El perfil criminal del autor del robo en la avenida Portugal es otro: un individuo que se desplaza a pie y que, muy probablemente, vive o frecuenta los alrededores de donde actuó.
Su imagen quedó recogida por las cámaras de seguridad del establecimiento. Llevaba gorro y bufanda con la que intentaba ocultar su identidad, si bien, su rostro quedaba visible e incluso llegó a dejar sus huellas en el mostrador al colocar la mano sobre la superficie para indicarle a uno de los dos empleados que dejase allí su teléfono móvil. Muy elaborado el atraco no fue.
Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde del sábado. El individuo entró cuando no había ningún vehículo repostando y cuando accedió al espacio de cobro, donde se encontraban los dos empleados, sacó una pistola (se desconoce si real o simulada) y les apuntó directamente. A uno de ellos le dijo que dejase el teléfono sobre el mostrador (momento en el que tocó la superficie, sin guantes) y al otro, que abriese la caja registradora y le diese lo que había dentro. El golpe duró menos de un minuto. Se fue con unos 300 euros de botín y caminando sin prisa con el paraguas por la avenida Portugal, en dirección al centro.
En pocos minutos llegaron hasta la estación de servicio dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Policía Nacional, pero el ladrón del paraguas ya se había esfumado. Según ha podido saber este periódico, la investigación está muy avanzada.
