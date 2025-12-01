El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El atracador amenaza con el arma a un empleado para que deje el móvil en el mostrador. G. M.

El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador

Los investigadores apuntan a que el atracador es un delincuente común y no miembro de una banda organizada

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:32

Dejó un paraguas abierto en la puerta de la gasolinera antes de cometer el atraco. No quería mojarse. La Policía Nacional que investiga el atraco a punta de pistola en la estación de servicio de la avenida de Portugal ... , adelantado por EL COMERCIO, apunta a un delincuente común. El patrón que siguió el ladrón –en plena ciudad y en plena tarde– no coincide con el empleado por las bandas que en los últimos meses han perpetrado robos con intimidación en gasolineras ubicadas en carreteras o en la periferia de núcleos urbanos. El perfil criminal del autor del robo en la avenida Portugal es otro: un individuo que se desplaza a pie y que, muy probablemente, vive o frecuenta los alrededores de donde actuó.

