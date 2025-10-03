¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias Exigen un estatuto propio y la adopción de medidas que garanticen que España siga teniendo una «sanidad pública de calidad»

Dos mujeres salen del centro de salud de Roces Montevil mientras puede leerse un cartel en la puerta que avisa de la huelga de médicos.

P. Pérez Viernes, 3 de octubre 2025, 10:53

Más de 3.800 médicos en Asturias están llamados a la huelga este 3 de octubre, una jornada de paros que está convocada en toda España y que tiene como finalidad que quede patente el rechazo generalizado al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión. Aunque la Confederación Española de Sindicatos Médicos reconocía en julio que el nuevo borrador «incluye algunos avances puntuales» —«retribución de la guardia como hora ordinaria, la disminución de su duración y el cómputo del tiempo de descanso a efectos de jornada»—, considera que son «avances limitados, puramente cosméticos y muy insuficientes». «Las guardias obligatorias y las de 24 horas no desaparecen y el tiempo de descanso debería computar como tiempo efectivamente trabajado, y no es así», sentencia.

Jornada laboral

► Los médicos exigen una jornada única, «como cualquier trabajador» donde cada minuto trabajado sea computado. «Todo lo que exceda de esa jornada debe ser voluntario y retribuido por encima del valor de jornada, además de computable a efectos de jubilación», reclaman. En este sentido, piden que la jornada laboral sea de 35 horas semanales para permitir la conciliación familiar del personal y evitar la actual sobrecarga de trabajo.

Ampliar Una paciente sale de un centro de salud de Gijón, en cuya entrada se puede leer un cartel que recoge los principales motivos de la huelga nacional de médicos. Paloma Ucha

Guardias

► El borrador presentado por el Ministerio de Sanidad «mantiene intacto» el modelo de guardias. «No hay un reconocimiento pleno del exceso de jornada como factor de sobrecarga laboral sometido a criterios de voluntariedad. No hay limitación real de las cargas horarias, ni garantías de descanso y conciliación para los facultativos, ni compensaciones justas».

Jubilaciones

► También exigen la regulación de la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial, en función de coeficientes reductores que tengan en cuenta, por ejemplo, el tiempo trabajado durante las guardias. Actualmente las guardias no cotizan ni cuentan para la jubilación, pero sí a efectos de IRPF.

Estatuto propio

► Los médicos luchan por conseguir un «estatuto propio de la profesión médica y facultativa, así como un ámbito específico de negociación», remarca la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Reclasificación profesional y salario

► Piden la reclasificación profesional de acuerdo a la titulación y formación exigidas y que dicha reclasificación vaya acompañada de una remuneración adecuada.

Sanidad pública de calidad

► En definitiva, todas estas exigencias están encaminadas a que «siga existiendo una sanidad pública de calidad», tal y como se puede leer en alguno de los carteles que se han colocado este viernes en hospitales y centros de salud.