El choque con el Sespa por los servicios mínimos caldea los ánimos a sólo 24 horas de que se celebre la huelga de médicos El Simpa considera que se «está tratando de maquillar el impacto» en Asturias de esta medida de protesta, mientras el Servicio de Salud alega necesidades esenciales para garantizar la cobertura de la demanda asistencial no demorable. El paro, convocado a nivel nacional, ha obligado a reorganizar agendas y reprogramar cirugías, posponiendo las que no son urgentes

A sólo 24 horas de la huelga de médicos convocada para este viernes, los ánimos se han caldeado en Asturias a cuenta de los servicios mínimos. Los facultativos proponían la presencia de un 10% de la plantilla, como «ocurre en día festivo o domingo». Sin embargo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto el umbral entre un 30% y un 60%, dependiendo del área sanitaria. Un choque que ha venido a echar leña al fuego en una polémica de alcance nacional, que tiene como objetivo evidenciar el rechazo de los médicos a la reforma del Estatuto Marco prevista por el Ministerio de Sanidad.

Por tanto, mañana viernes se pondrán en huelga los facultativos de Asturias y de toda España. «Será un paro masivo», auguran desde el Sindicato Médico Profesional (Simpa), que considera «abusivos» los servicios mínimos planteados por el Sespa: «Impidiendo que muchos facultativos que pretendían ir a la huelga puedan hacerlo, lo que pretenden es, por un lado, dificultar nuestra acción de protesta y, por otro, maquillar su impacto».

El Sespa y la Consejería de Salud alegan necesidades esenciales para garantizar la cobertura de la demanda asistencial no demorable. Pero el Simpa califica los servicios mínimos que se han fijado como «abusivos». Además de este sindicato profesional, la huelga cuenta en Asturias con el respaldo del Colegio de Médicos y de la Plataforma de Médicos del Sespa. Las tres organizaciones coinciden en que el nuevo Estatuto Marco previsto por la ministra Mónica García «no sólo no mejora nuestras condiciones laborales, sino que las empeora» y, con ello, «empeora también la calidad de la atención que ofrecemos a los pacientes y del propio sistema sanitario».

El 64% de los residentes de Familia

La huelga ha obligado a reorganizar agendas y reprogramar cirugías, posponiendo las intervenciones quirúrgicas que no son urgentes. «Hay mucho malestar. Las jornadas son maratonianas, superamos con creces el número de horas estipuladas a nivel europeo y han explotado demasiado nuestra vocación», apuntan portavoces de los médicos asturianos para explicar la situación.

Además de parar la sanidad pública, la Plataforma de Médicos del Sespa, constituida en el mes de julio precisamente para abrir nuevos canales de negociación ante «el quemazo» de los profesionales, ha convocado también una concentración ante la sede del Servicio de Salud, como «corazón administrativo» del sistema sanitario asturiano. «Consideramos que el Sespa y la Consejería deben jugar un papel en solucionar nuestras reivindicaciones», argumenta la plataforma, muy crítica también con los servicios mínimos estipulado en la región: «Llama la atención que piden el 64% de los residentes de Familia del área IV como mínimos frente al 60% de adjuntos de Atención Primaria y al 19% de residentes de Hospitalaria».