Cuatro días sin médico

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Tras el puente de la Constitución, cuatro días de huelga de médicos en la sanidad pública. En las últimas semanas, desde el Ministerio de Sanidad ... y las consejerías autonómicas del ramo nos envían mensajes sobre la virulencia del H3N2 que afecta en especial a niños y ancianos. Se sugiere el retorno a la práctica de las mascarillas, a la que nos habíamos acostumbrado en 2020 y 2021. Por ahora no las veo por la calle, pero los locales cerrados están llenos de gente. Imagino que como entonces aumentará la prevalencia del virus.

