Cuatro días sin médico

Tras el puente de la Constitución, cuatro días de huelga de médicos en la sanidad pública. En las últimas semanas, desde el Ministerio de Sanidad ... y las consejerías autonómicas del ramo nos envían mensajes sobre la virulencia del H3N2 que afecta en especial a niños y ancianos. Se sugiere el retorno a la práctica de las mascarillas, a la que nos habíamos acostumbrado en 2020 y 2021. Por ahora no las veo por la calle, pero los locales cerrados están llenos de gente. Imagino que como entonces aumentará la prevalencia del virus.

Cualquier huelga de médicos provoca trastornos en la sociedad, porque es un profesional insustituible que trata y entiende del bien más preciado: la salud. Ante la convocatoria de paros, la respuesta de las Administraciones siempre es la misma, establecer unos servicios mínimos de amplia cobertura, que en ocasiones convierte la huelga en una jornada laboral normal. En los servicios mínimos entran, esta vez, los médicos en periodo de formación (MIR), provocando la indignación en el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), convocante del paro. Habría que distinguir entre un médico residente, con cuatro años de experiencia en el hospital, de uno recién llegado.

El Ministerio de Sanidad lleva más de dos años negociando el Estatuto Marco que engloba a todos los profesionales del sector de la Sanidad (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, etc.). Mónica García, ministra de Sanidad, dirigente de Más País, lleva con una manifiesta torpeza las negociaciones, como lo prueba el hecho de que los médicos, tras paros de un día, en junio y octubre, se lancen a una huelga de cuatro días, convocados por Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de la que forma parte SIMPA, mientras el resto de sindicatos (SATSE, CCOO, UGT, CSIF, CIG) de la Sanidad anuncien un paro indefinido del sector a partir de finales de enero. Están todos contra una ministra que ralentizó el trabajo en la mesa de negociación (última reunión, 6 de noviembre) para negociar en paralelo con los sindicatos médicos, sin lograr nada.

No necesitaba Pedro Sánchez otra cosa que una larga huelga en la sanidad española, mezclada con la accidentabilidad de los trenes, la derrota electoral en Extremadura, los estragos de la peste porcina, las andanzas de Salazar (quién lo iba a decir, con esa cara de inteligente que tiene), el examen de la OTAN en el primer semestre de 2026, los mensajes de Ábalos desde la cárcel, la última subida del precio de la vivienda y todo lo que está por llegar.