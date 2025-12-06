Gelabert vuelve a rescatar al Sporting

Andrés Maese San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Qué bien le ha sentado el 'stage' en tierras vascas al Sporting. Los rojiblancos regresan a casa con pleno de victorias. El miércoles dejaron en el camino copero al Mirandés y en Anoeta asaltaron el fortín de una Real Sociedad B que hincó la rodilla por primera vez esta temporada.

Gelabert. César Gelabert volvió a rescatar al Sporting. Lo hizo con un cabezazo nada más comenzar la segunda parte. Un centro de Diego Sánchez, medido a la cabeza del mediapunta, sirvió para que los de Borja Jiménez rompieran la dinámica negativa de cinco jornadas sin ganar y volvieran a vencer lejos de casa un mes y medio después.

Real Sociedad B Fraga; Garro, Rodríguez, Calderón (Agote, m. 68), Balda; Carbonell, Aguirre (Rodríguez, m. 68), Eceizabarrena (Marriezcurrena, m. 71), Astiazaran (Díaz, m. 80), Ochieng (MArchal, m. 68) y Carrera. 0 - 1 Sporting de Gijón Rubén Yáñez; Guille Rosas, Curbelo, Perrin (Pablo Vázquez, m. 45), Diego Sánchez; Nacho Martín (Manu Rodríguez, m. 90), Corredera, Justin Smith (Bernal, m. 77); Gelabert, Queipo (Gaspar Campos, m. 68) y Otero. Goles: 0-1: m. 50, Gelabert.

Árbitro: Eder Mailo. Amonestó en la Real Sociedad B a Ochieng; y en el Sporting a Gelabert, Perrin, Queipo, Nacho Martín, Justin Smith, Curbelo, Corredera.

Incidencias: partido disputado en Anoeta, ante 4.046 espectadores.

Toca celebrar. Se echaba de menos. A diferencia del último choque liguero en El Molinón ante el Andorra, esta vez el Sporting necesitó de media ocasión para marcar y llevarse el partido. Es lo que tiene esta categoría. Tan sorprendente como escasa en cuanto al nivel futbolístico.

Jiménez volvió a experimentar con la alineación titular. La ausencia de Gaspar Campos condicionó su elección de jugadores, pero se equivocó removiendo más de la cuenta; Corredera dejó su sitio para situarse por detrás de Otero, Gelabert se acostó sobre el lado derecho y Justin Smith, que suplió a Gaspar, jugó junto a Nacho Martín. La mezcla pudo costar cara.

A todo ello hay que sumar que Perrin sigue pasado de rosca. Pierde con facilidad su zona y genera un descontrol que, por fortuna, el filial de San Sebastián no supo aprovechar. Yáñez sacó una mano salvadora a disparo de Ochieng en la primera gran acción local. En la segunda, se equivocó Astiazarán en un pase que de haber encontrado a Ochieng podría haber significado el primer tanto del cuadro vasco.

La buena noticia es que Jiménez se dio cuenta durante el primer acto. Recolocó el centro del campo. Corredera se situó junto a Nacho Martín y Justin Smith adelantó su posición. El canadiense no está fino con el balón en los pies y antes de sufrir por errores propios, el técnico rojiblanco le situó como referencia ofensiva junto a Otero.

En el descanso Jiménez dio un paso más. Cambió a Perrin, que tenía tarjeta, para dar entrada a Pablo Vázquez. El Sporting ganó en seguridad y en confianza. Dicho movimiento no influyó en el gol rojiblanco, pero sí ayudó a que el equipo no sufriera ni siquiera en los últimos minutos.

Gelabert volvió a marcar para darle una nueva victoria al Sporting. Apareció por el centro para rematar el centro desde la izquierda de Diego Sánchez. Tanto el lateral zurdo como Guille Rosas también dejaron de sufrir tras el descanso. El buen posicionamiento rojiblanco, además del bajón de la Real Sociedad B sirvieron para que la victoria se completara sin necesidad de ninguna aparición milagrosa de Yáñez.

La Mareona se merecían una alegría como esta. Los más de 1.500 seguidores que acudieron a Anoeta representaron a la perfección al sportinguismo. La alegría es para todos.