Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, abandona el terreno de juego tras su expulsión en el partido ante el Mallorca. EFE

Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»

El capitán oviedista sufrió la segunda expulsión des su carrera y pone en duda el crietrio arbitral en determinadas acciones

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:02

Comenta

Santi Cazorla vivió este viernes una situación inédita en su carrera: la primera expulsión directa en 843 partidos como profesional. El capitán del Real Oviedo, conocido por su comportamiento ejemplar en el terreno de juego, vio cómo una acción inicialmente sancionada con tarjeta amarilla por Iosu Galech Apezteguia fue transformada por Carlos del Cerro Grande en roja tras la revisión del VAR.

Horas después, el asturiano se dirigió a la afición a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de autocrítica y frustración. «Perdón por dejar al equipo con 10. La interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente. Toca aprender y levantarse», escribió, lamentando que criterios similares no siempre se apliquen del mismo modo.

La trayectoria disciplinaria de Cazorla habla por sí sola. Hasta hoy solo había sido expulsado una vez, en 2015, cuando militaba en el Arsenal, y por doble amarilla. Desde entonces han pasado 3.730 días y más de 300 encuentros, en los que apenas acumuló amonestaciones tanto en Villarreal, Málaga, Recreativo, Al-Sadd o la selección española.

En su mensaje, el capitán quiso reiterar su compromiso con el club: «Toca aprender y levantarse. Ésta es la segunda vez que me expulsan y siempre te sientes culpable por dejar al equipo con un jugador menos y no poder jugar la siguiente jornada. Orgulloso del equipo. Con esta afición siempre estaremos en deuda, lo seguiremos intentando hasta el final».

La expulsión de Cazorla fue una de las dos que sufrió el Oviedo en la última jornada. Con ellas, el conjunto azul alcanza ya seis tarjetas rojas en la Liga, situándose como el equipo más castigado en esta faceta. Reina, Ilic, Chaira, Fede Viñas —en dos ocasiones— y el propio Cazorla han sido los futbolistas que han tenido que abandonar antes de tiempo por decisiones arbitrales que siguen generando debate.

