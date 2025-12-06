Costas, jugador del Real Oviedo: «Está cayendo en contra nuestra todo el rato» El defensa critica las decisiones arbitrales y lamenta la falta de acierto del equipo ante la meta contraria

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:42

David Costas, uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario del Real Oviedo, asumió el brazalete tras la expulsión de Santi Cazorla y fue la voz más crítica al término del encuentro frente al Mallorca. El central gallego mostró su profundo malestar por lo que considera una clara desigualdad en el criterio disciplinario aplicado al equipo. «Los dos tocan balón antes de impactar con el rival y el árbitro ni se lo piensa y saca roja. No sé cuál es la vara de medir o la doble vara de medir que hay en esta categoría. La verdad que está cayendo en contra nuestra todo el rato», lamentó.

Costas también reprochó la actitud del colegiado Iosu Galech Apezteguia tras la expulsión del capitán azul. «Voy a hablar con el árbitro cuando echan a Santi y en ningún momento me da una explicación. Al revés, me ignora», explicó, visiblemente contrariado por la falta de diálogo.

Al margen de la polémica arbitral, el defensa quiso poner el foco en los aspectos positivos del partido. «Me voy a quedar con lo bueno, que al final el equipo yo creo que ha dado a la cara. Es verdad que nos está faltando gol, pero el equipo, el cuerpo técnico y el club somos los primeros que queremos darle una victoria a la gente para que tenga más ganas de venir a ayudar y a empujar», señaló.

El futbolista admite, sin embargo, que la situación se vuelve difícil de sostener cuando los resultados no acompañan: «Al final, explicarle a la gente que el equipo está haciendo las cosas bien, sin conseguir ni siquiera, ya no te digo ganar, meter gol es complicado».

La falta de puntería es el principal lastre del conjunto, pero Costas quiso dejar claro que no es un problema exclusivo de los delanteros. «El gol depende de todos, lo puede meter cualquiera, un balón parado, un central, un lateral, y la verdad que no estamos teniendo a nadie acertado de cara puerta y eso nos está pasando factura», afirmó.

Pese a las malas sensaciones, el central mantiene la convicción de que el grupo no se vendrá abajo. «El equipo trabaja bien, si no sería imposible ver lo que se ve en los partidos, me agarro a eso, al día a día, a que el míster no nos deja relajarnos, ni ser pesimistas en esta situación», explicó.

Con dos jornadas por delante antes del parón navideño, Costas es claro sobre el objetivo: «Mi cabeza piensa en hacer seis de seis, al final es el momento de pensar así y hace falta pensar así, no podemos pensar en medianías y en cosas que no sean los tres puntos». Y añadió: «La realidad es que los necesitamos y si queremos encarar la segunda vuelta, no digo tranquilos, digo con opciones de hacer las cosas bien, necesitamos esos seis puntos».

Aunque sus actuaciones individuales han ido a más, Costas prefiere no detenerse en lo personal. «Para mí lo individual ahora mismo está de más. La sensación que tengo cuando acabamos y no ganamos es mala. No soy pesimista obviamente porque el equipo hace las cosas bien y el gol acabará llegando, pero sí que la sensación ahora es mala», declaró.

El central quiso cerrar sus declaraciones apelando al apoyo del oviedismo: «Es difícil cuando vienes a ver a tu equipo y llevas tanto tiempo sin verlo ganar, les pido que sigan ahí, que nos ayudan muchísimo».

