Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera Isabel Peña, creadora y directora de la firma Sibela, contrajo matrimonio en Oviedo con Antonio Martínez-Gandía y después se trasladaron a Gijón para celebrar la fiesta rodeados de sus seres queridos

Un oasis a las puertas del invierno. Con el termómetro cerca de los veinte grados en pleno mes de diciembre celebrar una boda en Asturias es un auténtico lujo. Eso debieron pensar este sábado todos los asistentes a la boda de la conocida joyera Isabel Peña y Antonio Martínez-Gandía, que celebraron su enlace en la Basílica de San Juan el Real en Oviedo y después se trasladaron a Gijón para celebrar el banquete y la fiesta tras él.

Rodeados de familiares, compañeros y amigos los novios tuvieron una invitada de lo más especial que acaparó las miradas (y los flashes) de muchos. Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, no quiso perderse el enlace de una de sus amigas más íntimas en España. En sus redes sociales la italiana compartió antes de la llegada del gran día varias instantáneas de la feliz pareja mostrando las ganas que tenía de acudir.

No es para menos. Su amistad es una de esas que se ha ido forjando poco a poco, como las delicadas joyas que crea la novia. En repetidas ocasiones una y otra han compartido con sus seguidores fotos de sus quedadas, incluso con los niños, y es habitual que se feliciten el cumpleaños con bonitas dedicatorias. Con todo esto sobre la mesa, claro que Alice iba a estar en la boda de su amiga, aunque en este caso sin su pareja, Morata.

Y es que su papel en este enlace era tan importante como el de sus hijos. Los pequeños, que también se desplazaron a tierras asturianas, fueron los encargados de llevar los anillos y las arras ante la atenta mirada de su madre, que lució un elegante vestido del color de la temporada, el burgundy.

La novia, Isabel Peña Escanero es la directora y creadora de una conocida marca de joyas: Sibela. Quizás este nombre les suene porque sus diseños, sencillos a la par que elegantes, no solo los ha lucido Alice Campello sino la mismísima Reina de España. Doña Letizia escogió la firma, por ejemplo, para su look en el acto del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey. Lo de dedicarse al mundo de las joyas le viene desde la cuna. Isabel Peña creció en una familia de joyeros. Vio cómo su madre y su abuelo moldeaban pequeños tesoros y ella decidió seguir el mismo camino, y además, hacerles un homenaje con el nombre de su proyecto. Porque Sibela combina las letras de su propio nombre y el de su madre, María. Pero también hace alusión a su bisabuela y tatarabuela, según reza en la biografía de la web de la firma.

Antonio Martínez-Gandía es ingeniero electrónico. Ambos residen en Madrid, pero han elegido Asturias para celebrar este día tan especial que, seguro, no olvidarán jamás.

