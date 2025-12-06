El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre durmiendo en el mismo cajero donde horas antes fue hallado fallecido otro 'sin techo'. D. Arienza

Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón

La Policía le halló durmiendo en un cajero de la plaza del Carmen, en pleno centro de la ciudad, y el caso se suma a otro similar hace una semana bajo el viaducto de Carlos Marx

E. C.

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:04

Gijón registró este fin de semana el fallecimiento de una nueva persona 'sin techo', lo que acrecienta la preocupación en la ciudad por el problema del 'sinhogarismo'. La noticia llega apenas dos días después de un encuentro anual de las entidades que forman parte de la Red de Inclusión Activa (Redia) en el que se reflexionó sobre las dificultades que afrontar este colectivo, y en pleno debate social por la negativa de los vecinos de El Natahoyo al traslado provisional al barrio de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se llevan a cabo las obras de reforma de este equipamiento.

Esta mañana efectivos del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a un cajero situado en la plaza del Carmen, en pleno centro de la ciudad, por el aviso de una persona fallecida. Los servicios funerarios procedieron a su traslado. Y pocas horas después el mismo espacio estaba ocupado ya por otro 'sin techo'. Hace apenas una semana la misma escena ocurría bajo el puente de Carlos Marx, otro de los espacios de Gijón donde más personas se concentran durmiendo a la intemperie. Y hace apenas año y medio fueron dos los fallecidos en una misma noche en las escaleras de la Casa Sindical, suceso que llevó a su vallado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón

Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón