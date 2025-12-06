Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón La Policía le halló durmiendo en un cajero de la plaza del Carmen, en pleno centro de la ciudad, y el caso se suma a otro similar hace una semana bajo el viaducto de Carlos Marx

Gijón registró este fin de semana el fallecimiento de una nueva persona 'sin techo', lo que acrecienta la preocupación en la ciudad por el problema del 'sinhogarismo'. La noticia llega apenas dos días después de un encuentro anual de las entidades que forman parte de la Red de Inclusión Activa (Redia) en el que se reflexionó sobre las dificultades que afrontar este colectivo, y en pleno debate social por la negativa de los vecinos de El Natahoyo al traslado provisional al barrio de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se llevan a cabo las obras de reforma de este equipamiento.

Esta mañana efectivos del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a un cajero situado en la plaza del Carmen, en pleno centro de la ciudad, por el aviso de una persona fallecida. Los servicios funerarios procedieron a su traslado. Y pocas horas después el mismo espacio estaba ocupado ya por otro 'sin techo'. Hace apenas una semana la misma escena ocurría bajo el puente de Carlos Marx, otro de los espacios de Gijón donde más personas se concentran durmiendo a la intemperie. Y hace apenas año y medio fueron dos los fallecidos en una misma noche en las escaleras de la Casa Sindical, suceso que llevó a su vallado.

